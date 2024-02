La Fiscalía ha imputado formalmente un delito de homicidio a los tres hombres investigados hasta el momento por el crimen del joven de origen peruano Yoel Quispe la madrugada de la pasada Nochebuena en A Coruña. La defensa de la familia del chico se adhiere a la imputación del joven que permanece en prisión sin fianza como presunto autor del apuñalamiento mortal y de otros dos que fueron arrestados y posteriormente puestos en libertad, aunque ha solicitado a la juez que instruye el caso más pruebas para sostener una imputación por asesinato, acusación que podría formalizarse en el trámite de calificación penal posterior.

Fiscalía, acusación particular y los tres investigados con sus abogados asistieron esta mañana a una vista en los juzgados de A Coruña. En el exterior, una veintena de amigos y allegados de Quispe se concentraron para reclamar justicia y que se amplíe la investigación a otras personas que, según la defensa de la familia, “participaron” en el suceso.

"No es un homicidio, es un asesinato", expresó uno de los participantes en la concentración, Brais Caneda, en declaraciones a Europa Press. "Habrá más movilizaciones hasta que estén los 10 investigados", aseveró. "No nos callaremos hasta que veamos que todos los que lo hicieron lo pagan". En el lugar se escucharon gritos de 'asesinos' y proclamas pidiendo la pena máxima y que "el crimen no quede impune".