Los ‘rotos’ del deporte urbano en A Coruña

No ha pasado ni un mes desde que el Concello dio por inaugurada la remodelación del skatepark de Eirís, modernizado con un nuevo bowl y una skateplaza para la práctica deportiva, y la pista ya empieza a mostrar su deterioro. Así lo denuncia el colectivo de skateboarding, que achaca los “rotos” en el equipamiento deportivo al mal uso que se está haciendo de la misma por parte de otros colectivos como los bikers BMX o los scooters, a los que acusa de “falta de convivencia”. Ante esta situación, los afectados reclaman medidas al Ejecutivo local, que pasan por la reparación de los desperfectos y la instalación de carteles en los espacios que limiten su uso para evitar “daños irreparables”.

“Antes de su inauguración, se planteó y propuso al jefe de infraestructuras del Concello y a la concejalía pertinente que era muy necesario indicar normas de uso para evitar los daños irreparables que estamos viendo y conseguir una conservación adecuada del recinto”, explica el portavoz del colectivo de skateboarding de A Coruña, Gabriel Amado. Unas normas que pasaban por dos premisas: que la parte de la skateplaza sea de uso exclusivo para la práctica del skateboarding y que esté terminantemente prohibido el acceso y utilización de las conocidas como pegs o estriberas, unas piezas metálicas y plásticas que se colocan en las ruedas.

“Estas dos premisas no excluyen a nadie, simplemente limitan el uso y los daños causados por los colectivos de scooters y bikers BMX, ya que esta zona no es adecuada para ellos”, defiende Amado, que recuerda que esos colectivos cuentan con un parque nuevo bajo el puente de la plaza José Toubes o el bikepark de Cambre. “Aún así, continúan causando daños en nuestro parque bajo la premisa de que no está prohibido y ven cómo los rompen y lo que supone para el resto de usuarios. Les es indiferente dañar el parque y quienes no lo podemos usar somos nosotros, la mayoría”, denuncia el portavoz de quienes practican skateboarding, “colectivo principal y promotor del espacio”, que focaliza sus quejas también en la “indiferencia” del Concello.

“El Ayuntamiento dice que no quiere prohibir, le da igual haberse gastado 510.000 euros de los contribuyentes”, acusa Amado, que recuerda que la normativa municipal permite limitar el uso, acceso y prohibir conductas dentro de infraestructuras públicas. “Nos dijeron que en ningún parque se hacía”, asegura el portavoz del colectivo, que defiende que en “muchos espacios en toda España” que cuentan con una skateplaza existe la misma prohibición y limitación de uso como la que reclaman al Ejecutivo local en Eirís.

“Se han enviado ocho correos a la concejalía y me he reunido con ellos en persona, pero nos dan largas siendo conocedores del problema desde antes de la inauguración del parque”, critica el portavoz. El Concello reabrió el parque tras concluir los trabajos de remodelación, que adaptaron para incorporar una oferta más amplia de deportes urbanos, como patinaje, bicicletas BMX y patinetes.

El colectivo de skateboarding exige al Ayuntamiento que instale dos carteles en las dos entradas de la zona del skateplaza con las limitaciones que solicita “ como mínimo” y que reponga los bloques afectados. “Si no se hace, daremos un paso más”, advierte Amado.