La candidata del BNG a la Xunta, Ana Pontón, arrancó su campaña electoral con un mitin en el Campo da Leña, pero por lo que parece la noticia no llegó a todos los estratos de la sociedad. Una mujer que pasaba por allí preguntó a dos asistentes que “quién cantaba”, y cuando le respondieron que era un mitin, manifestó que ni se acordaba de que empezaban las elecciones. No es lo peor que podría haber dicho en el contexto, podría haber dicho “quién canta en la plaza de España”, pero nos entristece que la fiesta de la democracia no venda todas las entradas. Quizás habría que instalar, como hacían nuestros antepasados de la Restauración, tragos de alcohol gratis para los votantes.