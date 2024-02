El Carnaval coruñés abrió este sábado con el concurso de comparsas, cuyo primer galardón recayó en el grupo Os Maracos por los temas Vaia pachanga!!! y O can can. El primero fue una parodia en clave marital del año político, con Feijóo y Abascal que “xuntos foron ó Congreso / porque querían casar / non hai padriños e a voda / non se puido celebrar” mientras que entre Madrid y Bruselas “florece un novo amor / celébrase o casamento / co fugado Puigdemont”.

La segunda canción, con música prestada del Solo te pido de Manolo Escobar, parodia a los cada vez más abundantes perros en la ciudad y sus dueños, que los visten de “Dior, Bimba y Lola” y los llevan al “psiquiatra” por estrés pero tienen menos respeto al estado de las calles: “Eu só che pido, eu só che pido / que recóllala merda do can / e o mexo o deixes limpiño”. En segundo puesto quedaron los ganadores de la edición pasada, Pantaleón, con versos contra los bancos y los “grandes tenedores” en La jodienda de la vivienda y un homenaje a los vehículos eléctricos de Bicicoruña en la canción homónima, parodia de Viaje con nosotros. Los terceros en el concurso, Montealto a 100, se dirigieron a la alcaldesa Inés Rey, que presidió el jurado del certamen, en Axuda Inés, ante la dificultad de “llegar a fin de mes”, y se acordaron de Rubiales en Yo no dimito, con la rima, que no podía faltar, de “solo un piquito”. También se subieron a los escenarios del Ágora, sin llevar galardón, Malandrainas, Amigos da Xoldra y Malandros. En el jurado estaban el escritor Xosé Alfeirán; la directora de la Escola Municipal de Música, Elena Umbría; el músico de la Banda Municipal, Francisco Manuel Vecino; la directora de la Asociación Cultural Donaire, Olga Kirk Martínez; el empresario musical Francisco Gómez, Gandy; y la técnica del IMCE Ana Canosa.