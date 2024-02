La venta de motos y ciclomotores fue el año pasado la más alta desde la crisis de 2008

Las 654 motocicletas y los 26 ciclomotores matriculados en A Coruña en 2023 lo convierten en el año en el que más ventas de este tipo de vehículos se realizaron desde 2008, el del inicio de la crisis, cuando se vendieron 909 y 231 de esos vehículos respectivamente, según los datos del Instituto Galego de Estatística. El crecimiento con relación al año pasado fue del 15,6% y se produce desde que en 2013 las ventas se desplomaron a tan solo 323 vehículos.

A partir de 2018, el crecimiento se aceleró y en la actualidad es superior al producido en el conjunto nacional, situado en el 11,4% gracias a las 199.210 motocicletas y los 14.701 ciclomotores comercializados, de acuerdo con los datos de la Asociación Nacional de Empresas del Sector de Dos Ruedas (Anesdor). Ese colectivo destaca además que las motos y vehículos ligeros (microcoches, triciclos y quads) suponen ya el 16,6% de la automoción en España y que este porcentaje aumentó cinco puntos durante el último lustro, así como que el número de estos vehículos es de casi seis millones. Los aspectos negativos en este segmento del mercado vienen de la mano de los ciclomotores, cuya venta es mucho menor que hace una década, y de las motos eléctricas, que el año pasado redujeron por primera vez sus ventas en España, a excepción de 2020, el año de la pandemia.

“Lo atribuyo principalmente al coste de la gasolina, ya que el scooter de 125 cc., que es uno de los que más creció en ventas, tiene un consumo medio del 2%, cuando en ciudad el de cualquier coche se dispara a un 8% o un 9%”, explica Ángel Vázquez, gerente del establecimiento Motor 7. También considera que ha influido en la apuesta por estos vehículos el coste de mantenimiento de los automóviles y las dificultades para aparcar en A Coruña “porque en moto no tienes que dar cincuenta vueltas y no pagas ORA”.

Vázquez apunta como otro factor que ha influido en el fuerte incremento de la venta de motos que “la gente no tiene claro qué coche comprar, porque muchos clientes nos dicen que el eléctrico no acaba de convencerles”, por lo que se deciden por un vehículo de dos ruedas. El fenómeno no afecta solo a las motos de menor cilindrada, sino también a las que se consideran del segmento de diversión, de las que este profesional del sector destaca que su venta “ha subido una barbaridad”.

“El reparto a domicilio también ha subido mucho y los mensajeros, que quieren llegar rápido a los sitios, evidentemente se mueven en moto”, destaca Vázquez como otro de los motivos del fuerte crecimiento.

“Alguna se ha vendido pero muy poquitas, e incluso han bajado con respecto al año pasado”, comenta el gerente de Motor 7 sobre las motos eléctricas comercializadas en A Coruña, lo que confirma los datos a nivel nacional proporcionados por Anesdor. “No vemos un futuro a corto plazo para la moto eléctrica, aunque puede que lo haga en el medio urbano”, vaticina. “El mercado lleva creciendo cada año dos dígitos desde el fin de la pandemia”, advierte Manell Botana, gente de Manell Motor, para quien la razón de este fuerte crecimiento se encuentra en las ventajas que tienen las motos para la movilidad en las ciudades y la situación generada por la pandemia. “Todos los sectores relacionados con la actividad al aire libre y el ocio se dispararon”, comenta sobre la actitud que mostraron muchas personas a raíz del confinamiento en sus domicilios durante varios meses.

Botana destaca especialmente las características de A Coruña para justificar las mayores ventas de motos. “Es una ciudad muy cómoda para pasear y caminar, pero cada vez es más limitada para los coches”, destaca el empresario, quien pone de relieve las dificultades para conseguir plazas de garaje y sus elevados costes. “Pensamos que dentro de pocos años, cuando solo se pueda entrar con vehículos eléctricos al centro de las ciudades, la moto se va a ver favorecida”, asegura, ya que una de este tipo tiene un precio entre los 2.500 y los 3.500 euros, mientras que el de un automóvil está entre los 30.000 y los 40.000, por lo que prevé que no haya una venta masiva de este último. A pesar de todo, las motos eléctricas por ahora son “un 5% o un 6%” de las ventas, que estima que aumentará cuando se implanten limitaciones a la circulación en los cascos urbanos.

En opinión de Botana, el mercado español de la moto ha cambiado en los últimos años, ya que en el pasado la mayoría de los compradores la adquirían para disfrutar de ella en sus momentos de ocio, mientras que en la actualidad cada vez se destina más a la movilidad cotidiana.

“El factor de costes es totalmente decisivo”, afirma el responsable de Manell Motor en coincidencia con el de Motor 7, ya que señala que algunos clientes le han comentado que se pasaron a la moto pese a tener dos coches “porque el consumo y el mantenimiento son muy bajos. También menciona el importante aumento de los precios de los automóviles, que contrasta con que en su establecimiento hay “vehículos nuevos a estrenar a 2.000 euros, cuando en 1995 ya valían más”.