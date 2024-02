A Choqueira do Ano chega pisando forte para este Entroido, con ganas de dalo todo para pintar a mona e levar o seu humor a todas as esquinas da cidade nestas semanas. “Porque iso é o Carnaval, humor e diversión”, resume Susa, que aproveita calquera ocasión para sacar a súa orixinalidade e apañar un disfrace co que ten a man. E o que lle queda máis cerca sempre vén da terra, da súa leira na parroquia arteixana de Pastoriza, na que reside dende hai anos. “Eu son moito do campo, da terra, que é a que nos dá todo”, comenta mentres se coloca sobre a cabeza o seu sombreiro feito cun cesto e unhas verzas que o seu marido lle axudou a preparar horas antes de posar para esta reportaxe. Porque como quere transmitir cos seus disfraces, non é necesario gastar cartos para triunfar no Entroido . “Non gastei un euro na miña vida para disfrazarme, calquera cousa me vale para pintar a mona”, asegura.

A relación de Jesusa Cabeza, Susa, co Entroido vén de lonxe. “Eu lévome disfrazando durante toda a vida, dende nena”, comenta aos seus 71 anos, para lembrar anécdotas dos seus tempos mozos na súa aldea natal de Carballo, na que tiña conquistados a todos os veciños. “Eu veño dunha familia moi humilde, eramos once irmáns e eran tempos de fame. Así que eu me disfrazaba e ía de porta en porta para facer rir á xente e dábanme filloas e orellas para comer”, recorda. E na escola, máis do mesmo. “Aproveitaba calquera ocasión para poñerme algo ou facer un monólogo e sacar un sorriso á xente, estaba na miña salsa”, comenta Susa, unha “teatreira do carallo” que quere aproveitar a súa xubilación para profundar na súa paixón polo teatro facendo algún curso. “Agora que teño unha pensión e tempo, van descubrir aos meus setenta e pico anos que son unha artista de deus”, ri.

Da escola pasou directamente a traballar, o que a trouxo ata A Coruña no ano 1970 para abrir o seu negocio de calzado na avenida Fisterra. E foi pisar a cidade e pasar a ser unha parte imprescindible do seu Entroido. “O da Coruña é o mellor Entroido. É distinto, a xente prepárase moito e participa moitísima xente”, argumenta a choqueira, que dende os seus primeiros anos na cidade sumábase a calquera comparsa que pasaba pola rúa. “Eu xa estaba a tope cando nin era festivo o martes de Entroido. Apuraba do traballo a última hora para disfrazarme e desfrutar da festa. Vía a outros disfrazados e xuntábame con eles”, relata a choqueira, que en 2010 decidiu presentarse por primeira vez ao concurso de disfraces do entroido coruñés. “Quedei primeira e dende ese ano todos os entroidos sempre me deron algún premio. Xa todo o mundo me coñece”, presume Susa.

Porque os seus disfraces conquistan a calquera que os ve: vestiuse de pescadora, de cocido, de espantallo, de labrega, de palleiro.... “E sempre triunfan. A xente párase a pedirme fotos”, asegura. Mesmo estivo a piques de acabar participando nunha “película de cabalos”, cando un equipo que estaba filmando unha longametraxe na praza de Pontevedra interesouse nela cando a viu pasar polos arredores disfrazada coa súa carretilla.

“É que eu douno todo e máis”, asegura. E razón non lle falta. O pasado ano acabou mancando un brazo na celebración do Entroido na Torre. “Ía metida dentro dunha lareira como parte do disfrace e levei un trompazo tremendo”, recorda.

Xa recuperada, este ano chega con forza para recibir o recoñecemento de Choqueira do Ano. A súa clave para ter chegado ata aquí?: o seu humor e xenerosidade con quen lle rodea. “A vida está para desfrutala e facela desfrutar. Hai que ter humor para vir ao Carnaval, senón non vaias. Facer feliz ao resto da xente faime feliz a min”, conclúe cun gran sorriso esta choqueira. Prepárense para cruzarse con ela.