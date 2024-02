“La clase social nos vehicula a todos. Es la opresión más determinante”

El periodista y escritor Antonio Maestre presenta hoy, de la mano del Ateneo Republicano, su libro Los rotos. Las costuras abiertas de la clase obrera, en el que analiza la experiencia de clase. Le acompañarán José Manuel Sande y Antón Gómez Reino, en el acto número 100 de la actual directiva. En la Fundación Paideia de A Coruña a las 20.00 horas.

La conciencia de clase no pasa por su mejor momento como vector de unión, diluida bajo elementos como el género u otras identidades. ¿Qué reflexión le lleva a escribir sobre ella?

Estoy de acuerdo, no es un elemento que centre la conversación política o social, siendo uno de los elementos prioritarios que nos determinan. Independientemente de que existan otras identidades o características que también nos determinan, la clase social nos atraviesa a todos, nos vehicula a todos. Es la que más determina a las mujeres, a las personas racializadas, porque es la opresión predominante en lo que tiene que ver con el desarrollo social. En el libro cuento que las personas más oprimidas son las mujeres racializadas de clase trabajadora. Una mujer racializada que no es de clase trabajadora tiene otras opresiones, pero tiene una vida bastante mejor. Al final, la clase social a muchos nos permite tener una identidad de opresión en común, y poder politizarla para poder eludir todas esas opresiones que operan sobre la clase. Es verdad que, lamentablemente, la conciencia de clase se ha ido diluyendo. Hemos conseguido que venza todo el discurso que quiere eliminarla, porque sabe que era un factor disruptivo para transformar la sociedad.

¿Por qué cree que esto ha ocurrido? ¿A quién beneficia?

Durante los años 90, en la ofensiva neoliberal se estableció un relato en el que a la clase social la despreciaba y todos éramos clase media. Se prendió un relato individualista, un relato de la meritocracia y la cultura del esfuerzo. Esos elementos hacen que sea difícil encontrar personas que se identifiquen como clase obrera, porque tiene unos elementos peyorativos con los que durante mucho tiempo nadie quiso identificar como propios. El individualismo hace que no queramos buscar comunión con los que son como nosotros, queremos huir de nuestra situación pero buscando una salida individual. Luego, el relato de la cultura del esfuerzo hace que tu situación, si es precaria, no es por tu condición, por tu clase, sino porque no has sido capaz de mejorar. Cuando esto sucede, tú, en vez de buscar la comunión, la solidaridad, la unión entre los tuyos para poder mejorar de manera colectiva, buscas una solución individual. Cuando fracasas, también es individual, así que en lugar de afiliarte a un sindicato, te inculpas a ti mismo, y la salida es la patologización. En vez de afiliarte a un sindicato, tomas lorazepam.

La cultura del esfuerzo entiende que el sistema dispone todo para borrar esas desventajas de partida y sitúa la educación como elemento igualador. ¿Se ha colocado demasiada responsabilidad en el sistema educativo como ascensor social?

Es cierto que la educación fue en su momento, sobre todo en los 80, un elemento que permitió a la clase trabajadora mejorar económica y laboralmente. De manera parcial, porque los determinantes sociales no se pueden eliminar simplemente porque vayas a la universidad o mejores laboralmente. Incluso eso, que sí es verdad que consiguió servir durante un tiempo para que la clase trabajadora mejorara laboral o socialmente, ya no existe. Ya no sirve para eso. Cuando comenzó a darse eso, y la clase obrera empezó a ocupar puestos reservados a la burguesía, el sistema empezó a poner trabas para que fuese cada vez más difícil mejorar: plan Bolonia, máster de dos años, imposibilitar la compatibilidad entre trabajo y estudio, pedir máster en el extranjero, salir fuera para tener idiomas... Elementos que siempre establecen diferenciaciones. Todo esto, dentro de la universidad pública. El sistema se prepara para poner dificultades a quien ya las tiene, y para engrasarlo a quien ya va cuesta abajo.

Dice que nadie quiere identificarse como de clase obrera, pero sin embargo, en el discurso de la izquierda vemos incluso cierta performatividad: el origen humilde aparece casi como un tótem, una reivindicación, capital simbólico. Se vio cuando la alcaldesa de Pamplona habló de “fregar escaleras”. ¿Ser de clase ha perdido significado en pos del elemento performativo?

La burguesía, la gente de posiciones privilegiadas suelen cooptar la estética, la manera de hablar o el esfuerzo de clase trabajadora. Cuando todo el mundo salió a decir que su abuela había fregado escaleras, los que habíamos tenido familia así no salimos a decir que nuestra madre fregaba escaleras, porque es algo que asumes con normalidad e incluso de lo que quieres rehuir. Nuestras madres no lo dicen con orgullo, incluso tratan de ocultarlo porque no es algo de lo que quieren presumir. Cuando la clase privilegiada lo intenta enarbolar como capital simbólico, se ve hasta en la manera de vestir, por ejemplo, cuando Iván Espinosa de los Monteros va con un casco de obra en campaña electoral. Yo nunca he visto a mi padre con el mono fuera de su trabajo para intentar decir “soy obrero”. Como ya no es una amenaza la clase organizada, se intenta utilizar el capital simbólico que tiene, como elemento para cooptar su fuerza. La cultura del esfuerzo es en sí misma un intento de apropiarse de la mayor fuerza de la clase trabajadora: el esfuerzo. Nadie se esfuerza más que una madre con varios trabajos para sacar a sus hijos adelante.

Escribir sobre la clase tiene el riesgo de resultar condescendiente o folclorizar, sobre todo en un momento en el que el barrio, los símbolos urbanos, se están poniendo “de moda”. ¿Escribe como un observador, o desde la propia vivencia?

Desde dentro, porque hablo de mi propia experiencia a lo largo de mi vida, que utilizo para ampliar el foco. No se circunscribe a mi experiencia, trato de hacer comprender que mi experiencia hablando de clase tiene que ver con mi condición por clase, que no me pasa lo que me pasa por ser Antonio, sino por pertenecer a la clase trabajadora, para que la gente que lo lea se sienta vincula con su propia experiencia; porque lo que he vivido yo lo ha vivido cualquiera de extracción humilde, aunque seamos de generaciones diferentes. Esos problemas van determinados por la condición de clase. Otra cuestión es que yo huyo de esa romantización porque no es un pin, el barrio, los orígenes, es algo de lo que todos queremos huir. A nadie nos gusta estar en una situación precaria. Hablo del barrio como un lugar hostil del que quería huir. No puedo romantizar un lugar que a mí me generó daño. Sí entiendo que aquello me determinó, y todo lo que soy tiene que ver con mi vivencia, pero la pobreza, la precariedad es un lugar hostil, del que todos queremos huir. Otra cosa es que luego lo intelectualicemos y abracemos esa condición porque nos construye y determina, pero es comprensible que la gente quiera huir. Esa vergüenza de clase puede llegar a existir, y hay que comprenderla para poder politizarla.