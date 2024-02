Yolanda Díaz confía en el cambio en A Coruña: “Si votamos a Sumar, Rueda cae”

La vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz lo tiene claro: “Si votamos a Sumar, Rueda cae”. Lo manifestó este jueves en un mitin en el Palacio de la Ópera al que no tenía claro si llegaría por los retrasos y cancelaciones de vuelos debido al temporal. Pero lo logró. Acompañó en esta cita a la candidata de Sumar a la presidencia, Marta Lois, para recordar que si se “repite” lo que se hizo en las elecciones generales del pasado 23 de julio, se logrará “quitar a Rueda de la Xunta”.

Avisó, sin embargo, que con BNG y PSdeG no es suficiente, por lo que los votos de Sumar van a ser “claves” para que el 18-F haya “un gobierno de coalición progresista”. Díaz dijo que el partido que lidera “sí sabe gestionar, no como el PP” y recordó hitos como la subida del salario mínimo, “que no cayó del cielo”. Además, recordó su compromiso de “reducir la jornada laboral” para que la gente “viva mejor”.

Yolanda Díaz, que dijo A Coruña era “la ciudad de la luz, de Emilia Pardo Bazán y de Luís Seoane”, recuperó palabras de Manuel Rivas y recuerdos de su encuentro con el Papa Francisco para señalar que “la esperanza es el motor del cambio”. “Derrotemos democráticamente a Feijóo y a Rueda. Si votamos a Sumar, Rueda cae”, insistió la vicepresidenta del Gobierno, que espera que el 18-F se pase “una página oscura” en la historia de Galicia.

Sobre el debate que se celebró en la TVG, Díaz dijo que vio “algo hermoso, una Galicia plural”, pero también a un Rueda “que no sabía de lo que hablaba”. “El PP no tiene ninguna propuesta, ni de pasado ni de futuro”, criticó, y celebró que “por primera vez” se ha visto que “las formaciones progresistas se dan la mano para ganar la Xunta”.

La líder de Sumar entró al salón de actos al lado de Marta Lois, quien también confía en que si la izquierda “sale a votar” como lo hizo el 23-J se producirá “un cambio histórico”. Lois señaló que Sumar es la “fuerza útil” para conseguirlo. “Los datos dicen que con el BNG y el PSdeG solo no es suficiente, no llega”, avisó, y manifestó que “cada escaño que gana Sumar es un escaño que pierde el PP”.

Lois, que espera que haya una “mayoría progresista” en las urnas el 18-F, igual que ocurre en las municipales y generales, se comprometió a “cambiar el país” con políticas de vivienda y sociales. Para A Coruña propuso un metro ligero que conecte su área metropolitana. “Somos la fuerza que tiene más ambición política”, declaró.

El número 4 por A Coruña, Juan Díaz Villoslada, mostró también su apuesta por una mejor movilidad y dejó constancia de que actualmente en la Xunta “no hay política de vivienda pública” y criticó la “precariedad” de la sanidad. También hubo tiempo para risas y comparaciones. Villoslada dijo que Sumar es “una piña, como el Deportivo”. Y aprovechó que el equipo blanquiazul ganó 4-1 al Fuenlabrada el pasado domingo para aclarar que “Rueda perdió 4-1 el lunes en el debate”. Citó a la Orquesta Sinfónica de Galicia para hablar de la necesidad de contar con “políticas culturales”.

El número 2 por A Coruña, Paulo Carlos López, anunció que la papeleta de Sumar es la que “va a echar al PP de la Xunta” con una Lois que “inspira confianza”.