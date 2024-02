Feijoo llama a “no confiarse”: “Galicia se juega seguir con un gobierno referente en gestión”

“En Galicia tenemos dos lenguas. Podemos falar no que nos pete”, clamó el presidente provincial del PP, Diego Calvo, que actuó como maestro de ceremonias de un Alberto Núñez Feijoo que no dudó en recoger el guante. El expresidente de la Xunta pronunció, ayer en Bastiagueiro, un discurso en el que alternó gallego y castellano y en el que pugnó por la defensa del bilingüismo armónico, recuperando uno de los marcos fundamentales de la campaña del 2009. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, pero sí lo ha hecho, tal y como se esforzó en dejar claro el presidente del PP. “Somos el gobierno con más experiencia de toda España. Hemos gobernado en Galicia ininterrumpidamente desde 2009: con Zapatero, con Rajoy y con Sánchez. La estabilidad es fundamental en cualquier proyecto, advirtió Feijoo, no dudó en insistir en la idea como argumento principal para pedir el voto a la ciudadanía de cara al 18F.

La solvencia, la solidez, la tranquilidad, enunciadas por Alfonso Rueda como lemas de campaña al situar a Galicia como una “isla de estabilidad”, con su gobierno monocolor frente al “ruido” de las coaliciones, fue también el elemento que guio el discurso de Núñez Feijoo ayer. El expresidente, relajado e informal, se arremangó el jersey para subir al atril, donde ejerció de líder nacional estructurando su intervención en una contraposición: la del “sentidiño” gallego contra el “caos” de un gobierno de España cuya “llave” está “en manos de los independentistas”. Si en 2020 la idea principal de los discursos del expresidente, entonces en calidad de candidato, era una reiteración ya imborrable, Galicia, Galicia, Galicia; en esta ocasión el marco ha cambiado a estabilidad, estabilidad, estabilidad.

La invocó varias veces al referise a la fotografía que deja el tablero político tras el debate organizado por la CRTVG, con Alfonso Rueda como único candidato de la derecha frente a cuatro opciones progresistas. “En el bipartito al menos eran dos, ahora son cinco candidatos. Galicia se juega seguir con un gobierno referente en gestión, en estabilidad, rigor y lealtad institucional ”, señaló Feijoo, que apoyó sus argumentos enunciando datos de crecimiento económico, reducción de la deuda, gestión sanitaria—por la que sacó pecho ante las críticas de sus adversarios— y la reducción de impuestos.

Consciente seguramente de los últimos sondeos publicados, que no auguran al PP una victoria tan holgada como cabía esperar cuando se anunció la convocatoria electoral, Feijoo llamó a curarse en salud, a “no confiarse”, a pedir el voto “vecino a vecino”, a “no dar ningún voto por ganado” ni “ningún voto por perdido”, e instó a la movilización de su electorado, sabedor, por experiencia propia —hace ocho meses, las encuestas le hacían presidente—de que no hay que dar la batalla por ganada.

Por ello no escatimó tampoco en críticas hacia la que parte como segunda fuerza, y que puede disputarle al PP la presidencia de la Xunta, el BNG, a quien se propuso “desenmascarar” en su intervención. “Dicen que el BNG sube porque se ha moderado, pero se debe a la bajada al abismo del PSOE. El Bloque tiene el mismo proyecto de siempre, Ana Pontón lleva 20 años en el Parlamento”, criticó. Al PSOE reservó menos menciones, pero no dudó en situarlo como “la muleta” de los nacionalistas. “Podemos y Sumar son los apéndices de la constelación del sanchismo”, señaló.

Junto a Feijoo, además de Diego Calvo, que llamó a “pedir el voto con orgullo”, inauguró el acto el presidente del PP de Oleiros, Tuto Rosende, que pidió al expresidente “devolver al país a los cauces de estabilidad”.