El sorprendente ídolo blanquiazul de Hazard

Eden Hazard se pasó por el pódcast The Obi One para charlar con el que fuera su compañero en el Chelsea, Obi Mikel, y se abrió en canal para todos los oyentes. El exfutbolista del Real Madrid fue cuestionado sobre quién era el jugador que más le había impresionado a lo largo de su carrera, y su respuesta no dejó indiferente a los oyentes. Pudiendo nombrar a Messi o a Cristiano Ronaldo, Hazard realizó una extraña elección con vínculo coruñés: “El futbolista único con el que dije wow es Gael Kakuta. Si me preguntas por talento, Kakuta es de lejos el número uno. Hablo de talento puro”. Kakuta llegó al Dépor en 2017, donde militó fugazmente durante una temporada.