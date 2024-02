Un trombón para cumplir el sueño de tocar con la Sinfónica

Amanda Pinos todavía recuerda los viajes que hacia de pequeña desde su Ponferrada natal a A Coruña para visitar a su hermano, que estudiaba Arquitectura. Toda la familia aprovechaba su estancia en la ciudad para disfrutar de la Orquesta Sinfónica de Galicia. Ahora es ella la que comparte escenario con estos músicos. “Es un sueño cumplido”, reconoce. La estudiante del Conservatorio de Música, que ya acabó su carrera de trombón y está apunto de finalizar sus estudios de Pedagogía del Lenguaje Musical, ganó el Concurso de Interpretación Solista que ayer le abrió las puertas del Palacio de la Ópera para tocar “con la mejor orquesta de Europa”, como ella misma define. “Llevo desde los cinco años escuchando a esta orquesta y ahora me veo tocando en ella. Es increíble”, confiesa.

Y eso que Pinos dudó si presentarse o no al concurso que suelen hacer desde hace diez años la Sinfónica y el Conservatorio, que también colabora con la Banda Municipal. “Nunca me había atrevido porque cuesta que el trombón sea un instrumento llamativo y no sabía si estaría ala altura de un piano o una flauta para conquistar al tribunal”, explica la joven, que se animó a tirar la moneda al aire y le salió cara. Fue la mejor de los 17 finalistas.

La pieza que interpretó, de Launy Gröndahl, la enamoró. “Es una obra muy bonita, cautivadora y muy especial. Apenas dura quince minutos, pero condensa un montón de cosas”, comenta.

Para Amanda Pinos, ha sido una “suerte” y una “motivación tremenda” participar en este concierto, aunque ya se había unido alguna vez a la Sinfónica, pero nunca como solista. “Alguna vez colaboré con ellos y conozco al director Roberto González-Monjas, pero tocar como solista es un auténtico premio”, se sincera. Esta joven, que desde 2023 es miembro de Slide School, donde recibe clases semanalmente de Brian Hecht y Nathan Zgonc, también ganó el Concurso de Interpretación Solista con Orquesta del Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

Para el director de este centro, Julio Mourenza, este concurso es “una muy buena oportunidad” para aprender con “una de las mejores orquestas de Europa”. “También tenemos masterclass y actividades. Nos gusta que el alumnado pase por allí y toquen con los músicos de la Sinfónica, que asistan a ensayos y conciertos”, apunta Mourenza, que reconoce que es una “suerte” contar con esta agrupación en la ciudad. Para el director del Conservatorio, además, es “interesante salir de las aulas” y conocer más mundo musical. Asegura también que en el centro “el nivel es muy alto” y eso se ve en concursos como el que ha ganado Amanda Pinos.