“Cando empecei coa electrónica mirábanme raro, agora hai un ‘boom’ e é marabilloso”

O gaiteiro e músico Xosé Manuel Budiño regresa hoxe ao Teatro Colón case trinta anos despois da estrea do seu primeiro disco para presentar Branca Vela, o seu novo proxecto, que conta con colaboracións de Guadi Galego, De Vacas, Leilía ou Xacarandaina. O álbum conta con dous poemas de Manuel Rivas e Antía Otero.

Branca Vela viu a luz hai xa un aniño. Que tal se está a comportar?

Tiñamos moitas ganas de sacar a edición física, pero decidimos darlle unha volta ao que facemos habitualmente, e apostar polo audiovisual. Fixemos a inversión en traballar nos vídeos, na imaxe e fixemos catro vídeos para a saída en dixital en maio. Levounos todo o verán facendo concertos, e pensamos que este era o mellor momento para presentar o disco en teatro, xa cun espectáculo con banda, e xa preparado parado para que arranque a xira de Branca Vela co disco na man, que acaba de chegar. Farémolo no Colón, un teatro no que non tocaba dende o meu primeiro disco, Paralaia, e penso que foi unha elección ben pensada facelo na Coruña coa xente que nos arroupa. Temos moita conexión coa Coruña, porque o disco gravouse alí, os ensaios coas rapazas de Xacarandaina... pensamos que A Coruña era o lugar ideal para iniciar a xira.

E como non volvía ao Colón dende o primeiro disco?

Son casualidades. Empezas a pensar e dis: estivemos na Coruña moitas veces, pero só recordo facelo no Colón en Paralaia. É un teatro grande e cheo de xente moi amiga.

Branca Vela é un proxecto especial. Apostaron por cousas que nunca fixeran: a dimensión audiovisual, gravar todo coa súa voz e instrumento, cocelo a fogo lento agardando para o formato físico...

Si, temos moita volta. Vai todo tan rápido que en verán coincidimos con xente que non sabia que sacáramos disco. É un xeito de volver conectar, o mundo vai rapidísimo e non todo o mundo é capaz de saber o que está pasando en cada momento. Decidimos apostar polo audiovisual primeiro, economicamente é custosísimo, porque un clip son guionistas, cámaras, vestiario, actores, lugar... é case como facer un disco, pero decidimos facer esa aposta. Ter no disco a xente tan querida como Leilía, Guadi Galego, De Vacas, letras de Manuel Rivas... as nenas de Xacarandaina tamén gravaron unha canción para o disco. Son nenas de 12, 13 e 14 anos que o sábado van estar no teatro con nós. Son 23 nenas que teñen unha ilusión tremenda, e nós máis. Presentamos o disco no Luar, estaban ilusionadísimas co tema de ir á tele.

Como se leva ao directo un disco tan ambicioso, con tantas colaboracións?

Por unha banda, suplimos coas nosas voces, por iso montamos unha banda moi especial e moi particular para este disco. Todos veñen do mundo do tradi. Están Tania Caamaño, Fran Barcia e Andrés Boutureira, que saíron da escola de Xacarandaina. Son xente que xa teñen o código da música tradicional, pero que entenden o código da música electrónica, que é onde estou eu. Por outra banda, ter a Inés Salvado de De Vacas, que é realizadora e directora de dous dos videoclips, é un punto ben armado para que todas esas voces convidadas podan reproducirse en directo. Ademais, claro, da incorporación do vídeo en directo: imos poder ver e escoitar a Leilía, que xa non pasará mais, porque acaban de deixar os escenarios. Con isto, hai a oportunidade de velas con nós no escenario a través da pantalla que levamos de cinco metros, que estará detrás. Alí irán aparecendo diferentes partes e xente que colaborou no disco, que interactuarán no directo con nós, que nos parecía un xeito de respectar Branca Vela. Grazas á tecnoloxía, podemos permitírnolo.

Como unha colaboración virtual?

Si. Ao mesmo tempo que nós tocamos, ti estás vendo o clip detrás. Ao mesmo tempo que moven a boca, está sonando exactamente igual, iso levounos moito traballo, pero queriamos ter ás Leilía cantando con nós. Iso ten unha enerxía moi forte.

A gaita segue estando, sobre todo en Branca Vela, que rende tributo simbólico, mais pode ser o seu disco máis electrónico?

Si. Realmente empecei a experimentar con isto no 2003-2004, ata ese terceiro disco, Zume de Terra, que xa empezou a parecer moi electrónico. A partir de aí, a electrónica sempre estivo comigo. Neste si que é verdade que hai dous puntos que parecen contrapostos, pero que se tocan e complementan: o mundo da electrónica e o das percusións tradicionais e dos códigos tradicionais: os ritmos, as harmonías. Tentei que eses dous mundos convivisen de forma natural. Creo que o conseguimos con Branca vela, que foi ano e medio de composición, de creación, e de buscar que todo o disco fose uniforme con esta sensación.

Leva toda a vida experimentando cos códigos do tradicional e o mundo da electrónica. Todo esta onda creativa que hoxe vemos neste ámbito, por parte de creadores máis novos, é transitorio, moda ou vén para quedar?

A miña experiencia dime que na vida todo son ciclos. A vida fíxome rodar por diferentes ciclos, e este é outro que vivín no 2004 cando empecei a xogar coa electrónica. A xente quedaba como un pouco... ‘pero este que fai?’, e mirábanme raro, pero dábame igual. Levo facendo isto vinte e pico anos. Que agora haxa ese boom paréceme marabilloso, porque está chegando a xente moi nova. É moi chulo que haxa xente tan nova cantando en galego, xa non só no tradi, tamén noutros estilos. Xa está normalizados, pódese dicir: “Festivais, póñanse as pilas porque a música en galego vende tickets”.