Ecodicionario galego: 78. Veganismo

Definición: s. m. Forma de vida da persoa que evita o uso e consumo de produtos ou servizos derivados de animais, ou que impliquen a súa explotación. Esta definición aparece no dicionario da RAG.

Palabras e expresións relacionadas: Fruxivorismo: dieta vegana que se basea no consumo de froitos e sementes. Activismo: defensa das ideas políticas, sociais etc., por medio de calquera método. Vexetariano/a: persoa que veta o consumo directo de animais, pero acepta inxerir lácteos, ovos e mel. NOTA: comparar con vegano/a, quen rexeita calquera produto de orixe animal, sexan alimentos —como carne, peixe, lácteos, ovos e mel—, tecidos —caso do coiro— ou medicamentos. Ser vegano/a implica tamén censurar todo tipo de cría, explotacións ou actividades nas que se usen animais. As definicións segunda e terceira aparecen parcialmente no dicionario da RAG.

Cal é a súa importancia no ámbito do naturalismo?: existen evidencias de veganismo/vexetarianismo nas civilizacións do subcontinente indio, que se remontan ata 3300 anos antes de Cristo. Inclúen a filosofía Ahimsa (“respecta a todos os seres vivos”) e determinados preceptos do budismo. Filósofos gregos precristianos como Empédocles, Plutarco e mesmo Pitágoras tenderon cara a unha alimentación vexetariana. O poeta Ovidio (s. I) e o filósofo Porfirio (s. III) escribiron sobre a abstinencia de tomar comida animal. Moitos destes textos languideceron nos seguintes séculos, ata a Ilustración (s. XVIII). Daquela, intelectuais franceses como o conde de Buffon, Voltaire e Rousseau reflexionaron sobre a necesidade de comer carne. En 1813 o poeta romántico inglés Percy Bysshe Shelley (1792-1822) publicou A Vindication of Natural Diet (Reivindicando a dieta natural), fomentando unha “abstinencia da comida de orixe animal e os licores espirituosos”. O movemento vegano en sentido estrito (que inclúe a loita contra a explotación animal), e mesmo a propia palabra, data de 1944 e débese ao activista inglés Donald Watson (1910–2005), quen fundou a Sociedade Vegana. O veganismo floreceu como parte da contracultura nos anos 60 e 70 en países como os Estados Unidos, e gozou de certo apoio do movemento pola conservación da natureza, moi crítico pola pegada ecolóxica dos alimentos de orixe animal.

Por que está en voga esta palabra?: hoxe en día, existen uns 78 millóns de persoas veganas no mundo, e o seu número crece sostidamente. O activista estadounidense Jacy Reese (n. 1992) escribiu en 2018 The End of Animal Farming (O fin das granxas animais). Argumentou que a produción industrial de carne é insostible ética e ecoloxicamente, e augurou que a poboación mundial substituirá gradualmente a carne animal por carnes cultivadas en laboratorio e versións veganas dos produtos cárnicos. Así e todo, estes produtos in vitro non están exentos de críticas, mesmo por estamentos oficiais como a Unión Europea.