“En este libro quería sacar a Milena de la sombra de Kafka y darle una vida propia”

Monika Zgustova cuenta en Soy Milena de Praga la historia de la amiga de Kafka que también fue madre, periodista, traductora y escritora, además de luchadora antinazi. Una historia que fascinó a esta escritora nacida en Praga que vive en Barcelona desde los años 80. Presenta el libro este miércoles (18.30 horas) en el XIX Encontros con Escritores en la UNED junto a Xavier Seoane y Javier Pintor.

Inevitablemente la primera pregunta tiene que ser ¿quién era Milena de Praga?

Es la pregunta más difícil. Es como preguntar quién es la reina de Inglaterra.

Entonces, ¿qué tiene su historia de especial que hizo que la investigase y escribiese este libro?

Cundo yo tenía unos 20 años y era estudiante en los Estados Unidos, leí un libro de Margarete Buber-Neumann, que había sido una prisionera en el campo de concentración de Ravensbrück, igual que Milena. Eran amigas. Al leer este libro, me parecía que todo lo que contaba de Milena era extremadamente interesante. Una mujer que empezó siendo frívola, pero supo conocer su camino después de sufrir mucho.

¿Qué fue lo que más le impactó?

Ella vivía en Viena con un marido que la engañaba y la humillaba. Era un matrimonio tóxico y logró dejarlo y volvió a Praga, donde se convirtió en una periodista muy conocida. Tenía que escribir cosas de la mujer, de recetas, de vestidos... Cosas que a ella no le gustaban y logró convertir su publicación en un suplemento feminista y lo leía todo el país. Era algo completamente diferente. Ella, que estaba mal de salud, no le iba bien con su segundo marido y Kafka ya había muerto, probó en los años 30 la prensa del Partido Comunista, pero no le dio buen resultado, porque vio que se comportaban como unos déspotas. Entonces, se convirtió, ya para siempre, en una luchadora antinazi. Trabajaba en la Resistencia y ayudaba a los judíos a salir del país. La Gestapo la detuvo y murió en un campo de concentración. Conocer esta historia me pareció fantástico porque era una mujer feminista antes de que el feminismo fuera una cosa para multitudes.

¿Una lucha antinazi que era más complicada incluso por ser mujer?

Sí. Generalmente conocemos a hombres que llevaron a cabo estas luchas, pero también había mujeres. Creo que las mujeres han estado bastante silenciadas. Esta fue otra razón por la que quise investigar todo sobre ella y escribir el libro.

Una historia que demuestra que era algo más que la amiga de Kafka.

Sí. Kafka fue muy importante en su vida. En el fondo, toda esta orientación le vino a través de su obra, de leerla y de traducirla. De hecho, de Kafka se han escrito muchísimas biografías. Y la gente que estaba a su alrededor, quedaba un poco en su sombra. En este libro quería sacar a Milena de la sombra de Kafka y darle una vida propia. No fue solo amiga y amante de Kafka, también tuvo una vida propia y muy interesante.

También fue traductora, como usted.

Es otra cosa que, de alguna manera, me une con ella, con Milena. Además, ella vivió durante años en Viena, una Viena de la posguerra, donde aprendió muchas cosas porque estaba en contacto con los mejores escritores, pero siempre se sentía como extranjera. Siento que hay cosas en la identidad de ella y en la mía que son como líneas paralelas.

Usted escribe sobre mujeres. ¿Ya sabe cuál va a ser su próxima protagonista?

Estoy trabajando en una novela sobre una mujer que vivió a través del siglo XX y se fugó del comunismo para los Estados Unidos y es un alter ego de mi madre.