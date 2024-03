El lápiz de Gogue traza un viaje por el séptimo arte en A Coruña

El Colegio Oficial de Médicos de A Coruña se ha transformado en un gran homenaje al séptimo arte con la inauguración, este lunes, de la exposición Días de cine, con la que el caricaturista gallego Gogue hace un repaso a algunos de los personajes y películas más emblemáticas a golpe de lápiz. La muestra, compuesta por veinte ilustraciones cargadas de realismo y en las que no falta el humor, se convierte en un viaje a través de géneros tan variados como el misterio, las aventuras o la animación.

En ese recorrido no faltan títulos de cine tan conocidos como Master and Commander, Cabaret, Piratas del Caribe, La familia Addams o Joker. Una mezcla que combina géneros y personajes que hace que la exposición no entienda de edades y se abra a todos los públicos.

“Esta exposición nace de mi amor por el cine. Soy un aficionado desde pequeño, siempre me gustó mucho. Me gustan todos los temas que trata, desde el oeste hasta lo histórico”, explicaba el dibujante de Faro de Vigo, diario del mismo grupo que LA OPINIÓN A CORUÑA, antes de la inauguración de ayer. Con las caricaturas que expone busca plasmar los detalles de personajes más que reconocidos en el cine y a la vez más queridos por el propio artista.

La muestra podrá visitarse hasta el día 26 de marzo, de lunes a viernes, en horario de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los sábados entre las 12.00 y las 14.00. La entrada es libre y gratuita.