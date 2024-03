El coruñés Coego presenta con un pequeño directo su nueva canción, ‘Interestelar’

Nos van a ver volver fue la carta de presentación del artista coruñés Coego. Ahora vuelve a escena con un nuevo tema, Interestelar, que presentó ayer con un pequeño directo en la tienda Kickstriker. “Me inspiré en videojuegos como The Last of Us y en series como The Walking Dead, además de la propia película Interestelar, de Christopher Nolan, donde la trama gira en torno a la supervivencia. A veces necesitamos canciones que nos salven y esta es una de ellas”, manifiesta el cantante, que ha trabajado con Pablo Senator, el exlíder de Desakato, y Manuel Cabezalí para publicar esta canción.

Coego reconoce que “Interestelar es la consolidación de un sonido iniciado con Nos van a ver volver, mismas coordenadas sonoras, misma atmósfera, pero contando una historia totalmente diferente”. En la presentación estuvieron presentes jugadores del Deportivo, artistas e influencers.