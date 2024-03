Una sentencia fuerza al Concello de A Coruña y la empresa del ‘parking’ de Vioño a arreglarlo y legalizarlo

El Concello y la empresa concesionaria del aparcamiento municipal de la avenida de Arteixo, a la altura del parque de Vioño, deberán pagar, de forma solidaria, las obras necesarias para enmendar las “deficiencias” de las instalaciones. Tienen que conseguir su “efectiva adecuación a la legalidad” y que los vecinos que tienen plazas en propiedad pero que deben acceder por la zona municipal puedan hacerlo sin problemas. Así lo estima una sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de la ciudad, que la Junta de Gobierno Local aceptará este miércoles “conocer y consentir”.

Como ya informó este diario, los propietarios de plazas privadas que comparten entrada con el parking municipal habían denunciado durante años numerosas irregularidades, entre ellas la ausencia de vado y medidas de seguridad, y, tras interponer un recurso ante el Concello al que este nunca respondió, fueron a los tribunales. El sótano está repartido entre el aparcamiento municipal y otros privados, pero aunque el diseño original, de 2006, planeaba entradas independientes para cada uno de ellos, en 2007 el Concello lo modificó y creó un único acceso, por la avenida de Arteixo.

La concesión se entregó a la empresa Vioño EL5 al año siguiente, pero la compañía nunca pagó desde 2008 el canon al Concello, al menos hasta septiembre de 2022, según ha podido comprobar este diario, y fue dejando que se acumulasen deficiencias. Según refleja el escrito que fue a la Junta de Gobierno Local, el Superior considera que el Concello “permitió la paulatina degradación de las instalaciones”, pese a que, indica el texto municipal, realizó “múltiples requerimientos al concesionario” a los que este hacía “caso omiso”.

Este diario no ha podido acceder a la sentencia, y, por tanto, a las deficiencias que enumera, pero, de acuerdo con la versión que dio a este diario la abogada de los vecinos, el aparcamiento carece de la certificación de final de obra, lo que le lleva a carecer de licencia de primera ocupación y vado. Para evitar que alguien aparque en el acceso, se colocaron barreras a ambos lados, lo que dificulta la visión de los conductores. Los propietarios de plazas privados pidieron colocar un espejo, pero el Concello lo denegó, precisamente, porque no hay vado legalizado. También afirmaban que el aparcamiento de la concesión carece del número de extintores necesarios, y que estos no pasan las revisiones preceptivas. Entre otras deficiencias, denunciaron la falta de funcionamiento del sistema de detección de incendios, así como que el único ascensor fue clausurado y que en algunas zonas se acumula la suciedad.