La donación de empleados de Inditex permitirá multiplicar por cuatro las plazas del centro de día de Adaceco

La apertura del centro de día de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco) en una parcela de Eirís hará posible que la entidad cuadruplique las plazas asistenciales concertadas que oferta a sus usuarios, ya que en la actualidad son diez y con el funcionamiento de la nueva instalación llegarán a cuarenta. Esas plazas están financiadas por la Xunta, de forma que sus beneficiarios abonan una cantidad muy reducida o incluso reciben la asistencia de forma gratuita.

Adaceco proporciona atención en la actualidad en el local cedido por la Xunta en el centro Santiago Apóstol, en As Xubias, y en un bajo alquilado en Culleredo. Es en esa última instalación donde puede ofertar plazas concertadas, ya que en la primera no puede hacerlo al tratarse de una dependencia autonómica. La disponibilidad del nuevo centro en Eirís incrementará así de forma notable la capacidad asistencial de la entidad.

La donación a este proyecto de 925.000 euros efectuada por los más de 9.000 empleados de Inditex que participaron en la venta benéfica de productos del grupo las pasadas navidades, adelantada ayer por LA OPINIÓN, hace posible ponerlo en marcha, aunque Adaceco tendrá que recurrir a un crédito bancario para reunir el resto de los fondos necesarios para la construcción del edificio, presupuestada en dos millones de euros.

“Será un cambio radical porque el local de As Xubias no está no está optimizado porque son salas muy grandes salas muy grandes y no está preparado para el tratamiento”, explica Juan Luis Delgado, el presidente de Adaceco, quien añade que el centro de día de Culleredo está “colapsado por completo”.

Imagen virtual del nuevo centro de día proyectado por Adaceco, tras la reducción de una altura en el diseño original. / LOC

Delgado explica que la oferta de un número mucho mayor de plazas concertadas “es un motivo más para que la gente no se quede en casa porque se trata de un recurso que es prácticamente gratuito”, en referencia a que muchas personas con daño cerebral adquirido descartan no recibir rehabilitación ante el coste económico que le supone, ya que el sistema sanitario no puede afrontar la demanda existente. El presidente de Adaceco pone de relieve además que la entrada en servicio del edificio de Eirís tendrá repercusiones económicas y organizativas para la entidad, ya que califica de “despilfarro” el reparto actual de su actividad asistencial entre As Xubias y Culleredo porque los trabajadores “tienen que ir de un sitio para otro y poder reunir todo en un mismo sitio es una ventaja grandísima para los profesionales y los usuarios”.

El proyecto original que Adaceco había elaborado para la parcela que el Concello le cedió en Eirís incluía una residencia para grandes dependientes, pero eso disparaba el coste del edificio. Ante la dificultad para obtener los fondos necesarios para la obra, la asociación optó por excluir esa dependencia, a la que Delgado denomina como “un anhelo”, ya que en toda la provincia coruñesa no hay ninguna instalación de esas características, lo que ha obligado a dos personas a trasladarse a la única disponible en Galicia, situada en Vigo.

A pesar de este problema, el edificio de Eirís estará preparado para acoger en el futuro la residencia si se cuenta con los recursos para hacerlo. “Está pensado de forma que si hay posibilidades más adelante se pueda instalar la residencia”, detalla Delgado, quien añade que esa ampliación podrá llevarse a cabo además sin afectar a los usuarios, de forma que el centro de día podría seguir funcionando durante las obras.

Tras la aprobación por el Concello el pasado jueves del estudio de detalle necesario para la construcción del centro de día, Adaceco trabaja ya en la solicitud de la licencia urbanística con el objetivo de poder comenzar los trabajos en junio y terminarlos dentro de dos años. “El Concello se ha volcado porque nos ha dado todas las facilidades y van a intentar que la tramitación de la licencia sea lo más rápida posible”, señala el presidente de la entidad asistencial.

Unos 1.200 afectados en el área coruñesa

“Todos conocemos a alguien afectado por daño cerebral adquirido”, destaca Juan Luis Delgado, ya que cada año son 7.000 gallegos los que sufren esta dolencia, unos 1.200 en el área metropolitana de A Coruña, en la que actúa Adaceco. El ictus es el origen más frecuente de este daño cerebral, hasta el punto de que se trata de la causa de muerte más habitual en las mujeres, según revela el presidente de la asociación, quien también lo sufrió hace años.

Aunque la atención sanitaria que reciben los afectados inicialmente es muy buena, según Delgado, el problema surge cuando luego deben recibir rehabilitación, ya que los recursos públicos son insuficientes.

Adaceco es una de las cinco asociaciones gallegas integradas en una federación que dan respuesta a las necesidades de estas personas, quienes sufren secuelas de todo tipo, como falta de habla, dificultades de movilidad o problemas de comportamiento. “Los primeros meses el afectado no es consciente de lo que le está pasando, pero la familia lo sufre desde el primer minuto, ya que su vida ha cambiado totalmente desde el punto de vista social, económico y laboral”, advierte.

“Uno de nuestros objetivos es que la gente no se quede en casa, porque la recuperación es muy lenta pero merece la pena”, comenta Delgado sobre la rehabilitación que ofrece la entidad, que también hace labor preventiva para evitar las causas del daño cerebral adquirido, como la hipertensión, el alcohol y los hábitos de vida poco saludables.