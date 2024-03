El Gobierno achaca 1,7 millones en facturas irregulares de luz a un concurso sin ofertas

El voto favorable del BNG hizo posible ayer en el pleno el visto bueno al pago de 1,7 millones de euros en facturas irregulares de electricidad que se adeudan a Endesa por el consumo del alumbrado público y las instalaciones municipales a partir de junio de 2021, cuando terminó el contrato con esa empresa. El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, justificó que se mantuviera el suministro con Endesa sin contrato porque se convocó un concurso y quedó desierto al no presentarse ofertas.

El PP votó en contra del abono de esa cantidad amparándose en el reparo suspensivo que presentó el interventor contra esa medida porque no se respetó el procedimiento de contratación y no existían fondos para el pago de ese suministro. También los nacionalistas mencionaron ese informe de Intervención y lo consideraron como “revelador de una mala praxis”, aunque explicaron que votarían a favor del pago para no perjudicar a la empresa y evitar consecuencias negativas para el Concello.

Los populares utilizaron este asunto para reclamar de nuevo la retirada a Lage de las competencias sobre la contratación municipal y calificaron estas facturas como “la punta del iceberg de su incompetencia”, ya que prevén que se presenten nuevos pagos irregulares por consumos de electricidad.

Lage aludió a la “volatilidad del mercado” para explicar que no se presentaran empresas al concurso y que la subida de precios hizo que no hubiera fondos para abonar las facturas. También destacó que ya se adjudicó el contrato para el alumbrado y que el Concello utilizará de forma transitoria la central de compras de la Federación de Municipios y provincias para el contrato de las instalaciones municipales.