Día 1 de las obras de San Andrés: “¿Cómo vamos a sobrevivir los comercios con las obras?”

San Andrés necesita una reforma, en eso coinciden los comerciantes y vecinos de la calle, pero les preocupan los tiempos de actuación y cómo van a afectar las obras a sus negocios y viviendas. Desde este lunes, se impide el aparcamiento entre Pórtico de San Andrés y Santa Catalina, pero a partir de Semana Santa empezarán los cortes de tráfico por tramos. “¿Cómo vamos a sobrevivir los comercios con las obras? Vivimos de nuestros escaparates y de que la gente pase por aquí. ¿Cuánto tiempo vamos a tener una zanja delante de la puerta?”, se pregunta Roberto Purriños desde su local de reparación de calzado en el número 108 de San Andrés.

El Concello asegura que las obras para que San Andrés recupere su formato original de bulevar durarán un año. Ante esto, Purriños solo responde: “Hay miedo, miedo y miedo. Mucha incertidumbre porque no sabemos cómo nos va a afectar. Si se cierra San Andrés tanto tiempo va a ser un caos”.

Un operario coloca vallas para impedir el aparcamiento en la calle San Andrés. | // CARLOS PARDELLAS / Ana Carro

Ángel Brey, del café Macondo, cuenta que este es un “proyecto que viene de lejos” y, “a la larga”, apunta, “va a ser algo bueno”, pero ahora toca enfrentarse al periodo de obras y cree que no va a ser fácil. “Esperemos que no se convierta en un año entero de calle cortada y obras, lo importante es que los trabajos se hagan por fases y de forma coherente”, expone Brey, que forma parte de la Plataforma San Andrés, compuesta por comerciantes de la zona y a los que el Concello informó sobre la actuación. “Hubo reuniones y se nos pidió opinión”, recuerda. Hay otros propietarios de establecimientos que se enteran de los avances “por la prensa”, como indica Lupe, de O recuncho do granel, que todavía desconoce cómo le puede afectar el inicio de las obras. “La calle San Andrés necesita una limpieza de fondo, pero a ver qué pasa con los negocios”, reflexiona, mientras ve que apenas hay avances en la rehabilitación del edificio que compró la Xunta para vivienda pública en el número 88 de San Andrés, enfrente de su tienda, donde solo se colocó el andamio.

Los vecinos insisten en que la calle “necesita ya una renovación”. María Vázquez, que reside en la zona, apunta que “hay en algunos tramos que se necesita que la acera sea más ancha”. Además, le “preocupa la velocidad de los coches y autobuses” por lo que confía en que la reforma ayude a que “disminuya” y “no haya sustos”. Sobre los trabajos, opina que “va a ser caótico que no se pueda aparcar o parar un momento”.

Es algo en lo que también piensan en la tienda de informática Full Time, adonde va “mucha gente con el coche para recoger o dejar ordenadores”. “Estamos con miedo porque no sabemos cómo va a ser y parece que los trabajos van a durar demasiado tiempo”, añaden en este establecimiento, desde el que apuntan que el Concello “informó lo justo”.

Después de las obras, según indica el Ayuntamiento de A Coruña, la calle San Andrés tendrá formato de plataforma única, con un carril por cada sentido de circulación y barreras vegetales a cada lado para separar la calzada de las aceras, que serán ampliadas. Se mejorará el saneamiento, la iluminación y todo el mobiliario urbano.