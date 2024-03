“La risa es la espuma y el humor es la cerveza que hay debajo”

El Encuentro Mundial de Humorismo (EMHU) 2024 cuenta un año más con un embajador de lujo. El humorista coruñés Luis Piedrahita es el director artístico de esta cita, que traerá a la ciudad a numerosos artistas de renombre. “A Coruña es una ciudad muy sexy, que tiene muchos atractivos y cualquier comediante quiere venir”, comenta.

Todavía falta un mes y medio para el inicio del EMHU y ya se han vendido más de 18.000 entradas. ¿Dónde reside este éxito?

El humor y la risa son el antónimo de ir al dentista, es algo que a todo el mundo le apetece. La manifestación más objetiva de la felicidad es una sonrisa, es reír, y reírse le gusta a todo el mundo. Por eso tenemos tan buena acogida, la gente quiere pasárselo bien.

Pero la risa es solo la primera capa del humor, ¿no?

Por supuesto. Por eso esto se llama Encuentro Mundial de Humorismo. La palabra es humorismo, no risa ni comedia. El humorismo caracterizaba a una grandísima parte de los escritores gallegos. Álvaro Cunqueiro, Julio Camba o Wenceslao Fernández Flórez utilizaban la herramienta del humorismo, que es el pensamiento complejo y profundo que produce risa. La risa es la espuma de la cerveza y el humor es la cerveza que hay debajo. Y tiene que estar fresca, tener presión y burbujas y empañar el vaso. Por supuesto arriba tiene que haber una capita de espuma.

¿Y tiene que dejar poso?

El pensamiento ha de dejar poso, enseñanza, un rato de reflexión y construir a la persona por dentro. Por eso la imagen del EMHU de este año es la máquina de demolición. El humor destruye para construir. Destruye esos pensamientos anquilosados, esas solemnidades un poco aprendidas, esas inercias del pensamiento para volver a construirlo y con las piezas pintarte una sonrisa en la cara.

¿Y dónde están los límites del humor?

El humor es el propio límite. El humor es la frontera, tiene un pie en la realidad y el otro en la ficción. Y vendiéndote como real algo que es mentir, o diciéndote algo que es mentira pero tiene algo de realidad, ahí es donde trabaja y por eso es tan eficaz. El humor no puede tener límites porque el humor es la frontera.

¿Nos ofendemos con demasiada facilidad?

Ahora parece que no se puede hablar de nada, pero hubo una época en la que de verdad no se podía hablar de nada, hace cuarenta años. Luego vino una época en la que se pudo hablar de todo y ahora estamos en una época en la que teóricamente se puede hablar de todo pero en la práctica no se puede hablar de nada. Nos gusta la libertad de expresión, pero no nos gusta que la gente diga lo que le dé la gana, sobre todo cuando les da la gana de decir cosas que a nosotros no nos gustan. Para ello nos hemos inventado lo políticamente correcto, que es una especie de cadenas que nos ponemos voluntariamente.

Qué es más complicado, ¿hacer reír o tener que explicar el chiste?

Lo peor para un humorista es tener que explicar su chiste. Sucede algo muy triste a la hora de explicarlo, que es muy difícil que la persona a la que se lo explicas no parezca tonta. Es muy triste tener que explicar un chiste porque estás insultando a una persona. Pero existe un antídoto para esa incómoda situación, que es nunca hacerte el gracioso.

¿Qué supone para usted que este encuentro se celebre en A Coruña?

Es maravilloso. Para mí este encuentro no podría ser una ciudad que no fuese A Coruña. Es la ciudad en la que nací, donde escribí gran parte de la comedia que luego he hecho y donde la viví. A Coruña es una ciudad a la que todo el mundo quiere venir. Si le dices a cualquier comediante que esto se celebra en A Coruña le va a apetecer. Es una ciudad muy sexy, que tiene muchos atractivos. Se come bien, es bonita, tiene moda, cultura… Es muy atractiva, tiene muchas ganas, y es una propuesta muy sugerente para cualquier artista decirle que hay un festival de humorismo en A Coruña.