“Se vende una vida universitaria que no es la real: es repetir cosas y aguantar gente”

El escritor coruñés Rubén M. Boga acaba de publicar su primera novela, El arte de sobrevivir a la normalidad. Trata, en clave de humor, de la experiencia universitaria, con un narrador principal que vive la etapa sin ilusión y con crítica ácida.

¿Por qué eligió la etapa universitaria para situar en ella la narración?

Siempre he visto que en libros y películas se vende una vida universitaria que no es, para nada, la misma que se experimenta en la vida real. Escribí la novela cuando estaba en la Universidad, y creo que le di un punto de vista más realista.

Pero a través del humor.

Creo que la comedia permite hablar de forma realista pero sin aburrir. La Universidad, como cualquier trabajo, es una monotonía, repetir las mismas cosas, y hacer siempre lo mismo. Es una especie de trabajo con alguna cosa buena, sobre todo a nivel de tiempo libre, pero en general es repetir cosas y aguantar gente que no te apetece aguantar. Un poco lo que es un trabajo (ríe).

¿Es una obra autobiográfica?

No, la verdad es que no. También he estado en la Universidad, también he compartido piso, pero no creo que me pueda identificar con ninguno de los personajes, ni ningún suceso concreto, aunque todo tiene un poco de mí y de otra gente que he conocido.

Escribió el libro con veintipocos años, y lo publica con más de treinta. ¿Cambia la perspectiva?

En esa época siempre tienes una cierta presión. No saber hacia dónde se va, no estar seguro de las decisiones que tomas, y todo te parece muy trascendental. Es verdad que visto desde una óptica más adulta, seguramente verías que no es todo tan importante como te lo pintan, y no tienes que tomarte todo tan en serio.

En la novela introduce varios personajes, con actitudes distintas ante la vida. ¿Qué representan, a nivel de arquetipos?

Son tres narradores principales. El que más sale es Santi: es una persona totalmente negativa, lo que sería un hater. Una persona que se centra más en criticar que en intentar cambiar las cosas. Su contraparte es uno de sus amigos de la infancia, que es David, que es una persona normal, preocupantemente normal, hasta el absurdo. Y luego está Beni, que es un personaje totalmente opuesto que no cree que la vida sea tan importante, y solo se preocupa de observaciones que a él le hacen gracia y que no cree siquiera que es preciso compartir con los demás.

¿Cómo evolucionan?

La evaluación es sobre todo de Beni, que les hacen ver a los otros que no es todo tan importante y trascendental, y que hay que quedarse quieto y mirar al techo o al cielo sin hacerse preguntas.

¿Cuáles son las influencias literarias y filosóficas de la obra?

Hay un poco de nihilismo, de estoicismo... Cada personaje tiene una corriente que creo que se entiende bien. A nivel de la narrativa me he inspirado quizás en Irving Welsh [el autor de Trainspotting], tratando temas nada polémicos en mi caso.

¿Para qué escribe?

Realmente para divertirme. No es la primera novela que escribí, aunque sí la primera que publico. La publicación ha tardado más de diez años y nunca me la he tomado muy en serio.

¿Cuál es su estilo de humor?

Un poco negro, tirando hacia la falta de respeto en muchas ocasiones, no voy a mentir, e intentando quitarle importancia a todo.

¿Qué sentimientos predominan en la novela?

Cada personaje tiene uno. Santi sería un persona que vive una frustración casi continua, aunque la intente disfrazar con chistes y humor ácido, David es más realista, intenta mantener la calma y llevar una actitud positiva dentro de sus posibilidades, y Beni es un soñador. Su sentimiento predominante es la tranquilidad, la calma. No quiero obligar al lector a que sienta nada en concreto, uno odiara a algún personaje, otros a otros, habrá algún capítulo que a alguno le cueste terminar... Intento limitarme solo a mostrar.

¿No hay moraleja?

No es mi intención, la verdad. Me ha pasado, con otros libros que saco conclusiones o enseñanzas que otras personas no. Creo que es con lo que tenemos que quedarnos de la literatura. Cada uno la vive desde su perspectiva y saca las conclusiones que le parecen.