“Fraga hoxe sería un ‘influencer’: deu no exterior unha imaxe de España aberta”

O coruñés Xavier Castiñeira é o director de Iribarne, unha peza que, en clave lúdica e con humor, repasa a traxectoria política de Manuel Fraga. Escrita por Esther F. Carrodeguas, a peza represéntase este venres e este sábado ás 20.30 horas no Rosalía de Castro. As entradas xa se esgotaron.

A obra non é un biopic.

Non; de feito, chámase Iribarne, e non Fraga, como todo mundo o coñece. A diferencia dun biopic ó uso, no que se conta a vida persoal, isto é unha imaxe máis poliédrica das súas decisións e percorrido, en clave de humor. Unha visión bastante política. Como Superlópez para Superman.

Por que o enfoque cómico?

Parécenos máis divertido. O teatro da lugar para isto mellor que o cinema ou as series, que implican máis realismo. Axuda a contar o enfoque político que lle deu Esther ao texto dende un lugar desenfadado, non dogmático, non panfletario, interpelando ao público de xeito directo. Así se fai máis accesible a moitos tipos de público.

Fala de enfoque político. Cal é?

Ten que ver coa nosa idea do teatro político: para nós facer teatro é un xeito de comprender o mundo, e queriamos saber cal era o impacto de Fraga na nosa realidade. É política porque nos dá resposta a preguntas como como chegou Galicia a ser o que é, como chegou España a ser o país do turismo, por que está o PP eternamente en Galicia, como está configurado o bipartidismo, como foi a Transición... Esta figura trenza a segunda metade do século XX e chega ao século XXI: permitíanos percorrer a Historia de España.

Fraga foi ministro de Turismo durante a Ditadura...

Se vivise sería un youtuber, un influencer (ri). Construíu unha nova España coa imaxe que se proxectaba fóra, diferente á que se vivía: unha España de Sol, de apertura... Foi un grande dominador dos medios. Chamámolo El reformillas, cambiaba todo sen apenas cambiar nada.

Xa na Transición pasa pola política española e a galega.

Nunca chegou a ser presidente de España, que era o seu desexo. É un eterno segundón. Hai unha escea na obra dunha conversa con Felipe González, con Fraga no chalet de Boyer sobre o concepto de bipartidismo, e cando volveu a Galicia foi polo interese de González. Xa tiña aberto un bando nacionalista en Euskadi e outro en Cataluña e non podía ter outro en Galicia. Aquí tivo maioría absoluta, subiu o acceso do 3 ao 5% para eliminar partidos pequenos, fixo votos a partir dunha política de masas con festas gastronómicas, votos da emigración... Colleu todos os símbolos galeguistas e asumiunos. Eliminou a posibilidade de que exista un partido de dereitas nacionalista galego. O PP leva eses votos. Nas últimas eleccións [xerais], de quince escanos que lle sacou o PP ao PSOE, catorce son galegos: Galicia, terra pobre, lle dá a vitoria ao PP rico.

E o legado na sociedade galega?

Tense a idea de que el señor Fraga puxo teléfonos e autoestradas, pero iso fíxose en todos os lados en España. Aquí temos a imaxe do cacique que fai cousas polo pobo. A figura de don Manuel ten moita querenza, un impacto político moi grande. Pero cando ves a Cidade da Cultura, un tributo a CaixaGalicia que come o 15% do orzamento de Cultura... Hai que redimensionar e colocar no tempo o legado; faino esta obra.

Como é a resposta á obra?

A xente que vai ten moitas gañas de darlle candela ao personaxe: polo xeral non vai afíns, senón xente de esquerda, nacionalistas... Hai ganas de axuste de contas co personaxe.

Como naceu a obra?

Iamos pola costa valenciana e viamos grandes e pequenos Benidorms, preguntabámonos por que se perdera a raíz e estaba detrás Fraga. Esther estivo dous anos investigado sobre a personaxe e a época histórica. Falamos con moita xente: non hai ninguén que non teña anécdotas con Fraga. Falamos con Beiras, Encarna Otero, Palmou, Concostrina...

A obra dura tres horas.

Non había posibilidade de contalo en menos. Ou era unha triloxía...

Que aprendeu de Fraga.

Cando tes máis idea tes unha capacidade de valoración maior. Pregúntaste que terías feito ti na súa situación... Intentei achegarme á figura máis humana, e entendelo.