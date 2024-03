“Siempre he actuado para dejar mi alma en el escenario, no para un público determinado”

Tras muchos años sin pisar un escenario gallego, el artista italiano Al Bano se reencuentra con su público el próximo 24 de marzo en el Palacio de la Ópera dentro de su gira È la mia vita, en la que hace un repaso a su carrera. “Siempre ha habido una comunicación perfecta entre mi música italiana y la tierra española”, resalta.

È la mia vita es el nombre de la gira que le trae a A Coruña. ¿Por qué se decantó por ese título?

Esa canción fue un gran éxito. Cada uno tiene que hacer un balance de su vida en un determina momento, y este es el balance de la mía.

Un balance que le trae a Galicia después de muchos años sin subirse a un escenario por aquí.

Para mí es una suerte poder volver a cantar en tierra gallega. He actuado muchas veces en los años 70. He venido una vez al año para ir a Luar, pero no como antes, que estaba tres o cuatro meses por España. Tuve que dejar el país por una temporada en el año 85.

¿Cómo recuerda aquellos tiempos?

España fue la isla feliz de mi actividad artística. En Italia en aquellos tiempos había terrorismo, era una vergüenza. En España se respiraba calma por la calle. Nunca lo olvidaré en mi vida, mi experiencia en España fue increíblemente feliz. Ahí estaba mi segunda familia.

Se va a reencontrar con esa familia tras tantos años. ¿Qué espera del público?

No veo la hora. Me gusta mucho la actitud del público español. Siempre ha habido una comunicación perfecta entre mi música italiana y la tierra española.

Ha cumplido sus 80 años subido a un escenario.

No son 80 años, son cuatro veces veinte. Y ya me estoy entrenando para los cinco veces veinte. Veo muchas veces el volcán Etna, que explota continuamente, y yo quiero explotar como el volcán. Sin causar daños, claro.

La música ha evolucionado mucho en estos tiempos. ¿Se plantea experimentar con los estilos actuales?

Yo experimento a mi manera. No quiero perder nunca mi registro musical. La música es siempre el espejo de una era que se vive. Ahora todo es computarizar y la música ya ni se escribe. Ahora el ordenador lo hace todo y se ha perdido la verdadera alma musical.

¿Y tiene acogida su música entre el público más joven?

No como antes. Pero hay algunos jóvenes que la ven interesante, que quieren ir a la raíz de la música italiana. Pero yo nunca he actuado por un determinado público, he actuado para dejar mi alma en el escenario. Para dejar claro que esta es mi forma de existir en la música, qesta è la mia vita.

Uno de sus temas más emblemáticos, Felicità, vuelve a estar de moda gracias a la serie Berlín. ¿Qué significa para usted esa canción?

Felicità es una canción milagro. Tengo muchas canciones muy buenas, pero Felicità va más allá de lo imaginable. Tiene una estructura musical que te rompe la tensión inmediatamente. Cada vez que la empiezo a cantar es una locura. La gente tiene necesidad de vivir la felicidad en estos tiempos, con tantos problemas en el mundo. Siempre los ha habido, pero ahora son mucho más trágicos.

¿Por qué más trágicos?

Antes vivíamos unos tiempos complicados, pero no incluían la posibilidad del fin de la humanidad. La posibilidad de que alguien pulse la bomba atómica es la gran tragedia de nuestra época.

Usted es conocido por su música, pero también ha sido protagonista de la prensa del corazón en España. ¿Qué tal se lleva con ella?

Odio a la prensa rosa, sea española, italiana o de donde sea. Me acuerdo de esta señora, Lydia Lozano, todo lo que me hizo aprovechándose con su arrogancia e inventándose cosas, sin respeto por el género humano y la desgracia de una familia. Se inventó cosas que estaban solo en su cabeza simplemente por hacer dinero y ganar audiencia.

¿Ha manchado su carrera artística?

No. A mí nadie me puede hacer ahogar en un mar de mierda como ha intentado esa señora.