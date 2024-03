Los pisos turísticos ‘prohibidos’ suben en todos los barrios de A Coruña pese a la restricción del Concello

El Ayuntamiento de A Coruña anunció en octubre que pasaría a considerar las viviendas de uso turístico (VUT) como negocios, tras apoyarse en sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia expresadas en ese sentido. Esto implica que, siguiendo el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), solo pueden abrir estas viviendas en plantas bajas, primeros pisos y edificios exclusivos, mientras que en la Ciudad Vieja y Pescadería, con un plan especial, hay restricciones mayores. En noviembre, el Concello pidió a la Xunta que impidiese la inscripción de nuevos pisos turísticos que incumpliesen el plan general, pero el Gobierno gallego ha seguido permitiéndolo, considerando que así cumple la ley. Exige que el Ayuntamiento le señale, uno por uno, los negocios que desee cerrar, algo que el Gobierno local no está realizando. Mientras, los pisos turísticos prohibidos por la normativa, que ya eran mayoría en noviembre, han seguido aumentado en todos los barrios sometidos al plan general.

Excluyendo los distritos postales 15001 y 15003, que mayoritariamente están dentro del plan especial, el barrio con más viviendas de uso turístico es el 15007, que se corresponde con Os Mallos y Sagrada Familia. Hay un total de 188, frente a las 156 de noviembre, y, al menos 92, casi la mitad, están claramente fuera de ordenación, de acuerdo con el listado de la Xunta. En noviembre eran 70, lo que supone un incremento del 31%. Otros 39 negocios están en bajos o primeros pisos, mientras que 57 casos son dudosos, bien porque no aparezca el piso en el que se encuentran o porque parecen estar en edificios con dedicación exclusiva a viviendas turísticas.

En el código postal 15002, que comprende Monte Alto, Zalaeta y As Atochas, los pisos claramente prohibidos son 107, tres de cada cinco. La subida es de 29 VUT, o un 21,6%, desde el pasado mes de noviembre. Un total de 62 se encuentran en bajos o en primeros pisos, y por lo tanto son en principio legales, a lo que hay que sumar siete casos dudosos.

Aún con las limitaciones de los cálculos de este diario, el crecimiento de las viviendas turísticas restringidas es importante en el Ensanche. En el 15004, la zona en la que empieza Juan Flórez y se encuentra la plaza de Lugo, las viviendas de uso turístico han subido de 64 a 79, y las prohibidas por el plan general de 47 a 63, un 34%. En el 15005, que comprende Juan Flórez, A Falperra, Santa Lucía y Santa Margarita, el criterio municipal obligaría a cerrar 38 en noviembre, y 51 ahora, lo que supone un incremento del 34,2%. Las viviendas de uso turístico, en general, han pasado de 75 a 88.

El 15008, que engloba Someso, Elviña, Barrio de las Flores, O Birloque y O Martinete, tiene 35 viviendas turísticas, de las que 19 estarían excluidas de la legalidad según la interpretación del Concello: en noviembre eran quince, con lo que la subida ha sido del 26,5%. El distrito con el menor incremento, en términos relativos, ha sido el 15011, que incluye Ciudad Jardín, O Peruleiro, Riazor, Labañou y Os Rosales. Los pisos claramente fuera del plan general se han incrementado de 65 a 68, de un total de 90, lo que supone un incremento de algo menos del 5%.

Tampoco ha habido un incremento muy significativo en el 15009, que engloba A Gaiteira, O Castrillón y Os Castros hasta casi la avenida de Oza, Eirís Xuxán, Matogrande y Palavea. Se ha pasado de 42 pisos turísticos que tendrían que cerrar, según el criterio municipal, a 48, un 14,3% más. En todo el distrito hay un total de 60 viviendas.

Es el mismo número que en el 15010, el Agra do Orzán y O Ventorrillo. Aquí podrían clausurarse, aplicando el PGOM, por lo menos 49, un 32,4% más que las 37 del pasado mes de noviembre. En el 15006, que incluye A Palloza, Cuatro Caminos, Oza, As Xubias y Santa Xema, las viviendas a cerrar según el criterio municipal son 43, un 26,5% más que las 34 del mes en el que el Concello pidió a la Xunta que restringiese las inscripciones. Los barrios citados suman 540 viviendas a cerrar, frente a las 436 del pasado noviembre.

Diferencia de criterios

El Ayuntamiento interpreta que el aumento de los pisos turísticos prohibidos por el plan general no debería haberse producido, y que la responsabilidad es del Gobierno gallego. Fuentes del Gobierno local señalan que le enviaron un informe pidiendo restringir su inscripción el 20 de noviembre, e insisten en que “está registrado”. Pero desde la Axencia Turismo de Galicia, dependiente de la Xunta, consideran que este escrito no es “un argumento jurídico válido” y que “no es cierto que estemos ignorando el criterio del Concello”, sino que están aplicando para A Coruña el mismo criterio que en el resto de municipios, “siguiendo la legalidad y velando por la seguridad jurídica de los afectados”.

De acuerdo con la agencia autonómica, cumplen “de forma escrupulosa” la normativa y dan de alta en el registro oficial a todas las peticiones de inscripción de viviendas de uso turístico que presenten correctamente la documentación y “declaren que cumplen responsablemente con la normativa, incluyendo la municipal”. De cada alta, señala Turismo, se informa al Ayuntamiento, que “es la administración encargada de comprobar si esa vivienda incumple o no esa normativa”. Si el Concello considera que no lo hace, defiende la Xunta, debe comunicárselo a Turismo de Galicia, que iniciará un expediente de baja dando audiencia a las partes. “Esto es algo que el Ayuntamiento no está realizando”, insisten fuentes de la agencia.

El Gobierno local pactó a finales de 2021 desarrollar una regulación municipal para viviendas de uso turístico, en un momento en el que este tipo de pisos eran menos de la mitad que ahora. Pero nunca se ha publicado una ordenanza. El año pasado el Concello creó una mesa de consulta para elaborar una ordenanza sobre esta cuestión, en la que está la patronal gallega de pisos turísticos, Aviturga, junto con otros colectivos de vecinos y profesionales. Pero hasta ahora no les ha presentado un borrador de una normativa municipal y la última reunión fue el 31 de octubre. De acuerdo con fuentes presentes en la mesa de diálogo, aún no hay fecha para otro encuentro.

