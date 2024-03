Las escuelas infantiles municipales abren el plazo de admisión para sus 336 vacantes

El Concello abre hoy miércoles el proceso de admisión para nuevos ingresos en la red de escuelas infantiles municipales para el curso que viene (2024-2025). El plazo para formalizar las solicitudes finaliza el 11 de abril. De las 680 vacantes que tienen los centros, quedan disponibles 336, después de la renovación de matrícula para niños ya inscritos en años anteriores.

Las plazas disponibles por centro son las siguientes. De cero a un año (nacidos en 2023) hay hueco para nuevas inscripciones en A Caracola (16), Agra do Orzán (16), Arela (16), Carricanta (16), Os Rosales (24), Luis Seoane (10) y Os Cativos (16). No hay en la de Monte Alto. De uno a dos años (2022) se ofertan 10 en A Caracola, diez en Agra do Orzán, 23 en Arela, 22 en Carricanta, 15 en Os Rosales, 11 en la Luis Seoane, 12 en Monte Alto y 11 en Os Cativos. De dos a tres años (2021), A Caracola dispone de 14, Agra do Orzán de 14, Arela de 21, Carricanta de 20, Os Rosales de 22, Monte Alto de 1 y Os Cativos de 16. No hay disponibles en la Luis Seoane.

En el proceso hay una modalidad de carácter preferente, en la que se encuentran los niños y niñas de padre o madre que prestan servicio en alguno de los centros, los que tengan hermanos con plaza reservada para el próximo curso, menores tutelados, hijos e hijas de mujeres en centros de acogida o sean víctimas de violencia machista o menores en situación familiar de riesgo. El resto tendrán carácter ordinario.

Tienen preferencia los empadronados o hijos de padres con trabajo en la ciudad. En tercer lugar, están los niños no empadronados. Si hay más solicitudes que plazas, se baremará. Y si hay empate, habrá sorteo. El listado de admitidos se publicará el 26 de abril y el inicio de curso está previsto para el 6 de septiembre.