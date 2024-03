“El Chino Cudeiro era un becario gallego”

Creador de clásicos del humor televisivo como Humor Amarillo o El Hormiguero, su mayor patrimonio es su anonimato. Juan Herrera, cómico, guionista, radiofonista y hasta músico, está detrás de algunos de los formatos de entretenimiento más importantes de la radio y la televisión, pero poca gente lo sabe. Visita A Coruña el 4 de mayo para participar en el Encuentro Mundial de Humorismo. Como buena personalidad curtida en la radio, la conversación, en este caso, la empieza él: “¡Qué maravilla de acento tienes!”.

No será por falta de gente que se esfuerza en ocultar el acento gallego en el mundo de la comunicación...

Una de las cosas que me molesta más de mi trabajo es que en España no se respete la fonética de cada región. Es una riqueza maravillosa de nuestro país. No entiendo por qué hay que buscar esa especie de español neutro, que es un coñazo y un aburrimiento. Imagínate lo que ganarían las películas si cada persona hablara con el acento de su región. El gallego es una visión del mundo, que a mí me interesa también.

Hablando de eso, ¿qué hay de cierto en que el Chino Cudeiro era gallego?

Así es. Nosotros éramos dos chavales jóvenes, que nos dieron la responsabilidad de sacar adelante ese proyecto —por Humor Amarillo—. Pero en las empresas en España no se tiene mucha confianza en los jóvenes, entonces no nos pusieron un equipazo. El programa lo hacíamos en mi casa, con un par de vídeos domésticos. Los originales estaban en cintas de VHS, y yo tenía la casa llena de cajas enormes con cintas. Mi casa era muy pequeña, mi mujer y yo prácticamente vivíamos encima de las cintas. De hecho, editábamos los proyectos con un código de tiempos, sacábamos los frames que nos interesaban para hacer una preedición, y luego nos íbamos con una furgoneta que nos dejaron en el parking. Ahí íbamos haciendo la edición de lo que iba a ser el máster del programa que íbamos a locutar. Normalmente hacíamos dos programas por grabación. No teníamos más equipo, teníamos un realizador, que era un becario, Cudeiro, y una productora. Ese era el superequipo.

Y tremendo ‘share’.

Hacíamos un 31% de share por un precio ridículo. Como ves, siempre ha habido éxitos comerciales en mi vida. Siempre ganando dinero (ríe). El chico, Cudeiro, estaba empezando, era un encanto, un tío tímido, humilde. Era una manera de darle las gracias, porque nosotros éramos dos pringaos, y este, que era otro pringao también, trataba de sacarle partido a lo que hacíamos. Un día le gastamos una broma, al principio no le hizo gracia, pero luego ya se reía. Y luego, como todo, una bola de nieve que se fue haciendo más grande...

Da la impresión, como lo cuenta, que un producto de entretenimiento que ya es parte de la cultura popular, nació de forma delirante.

Yo te he contado exactamente la verdad. Lo que no te he contado es que yo llevaba haciendo, con mi colega Miguel Ángel Coll, radio de improvisación de vanguardia muchos años. Éramos jóvenes, pero no éramos unos piernas. En España, ahora, cuando se narra cualquier acontecimiento, de la boda del rey a la etapa ciclista, lo que se hace es resaltar lo que está en pantalla. Nosotros no hacíamos eso, nos inventábamos una subtrama, hacíamos una narración paralela a lo que se estaba viendo.

Que encajaba perfectamente.

Claro, pero eso no se había hecho en España. Después, tampoco, porque no es tan sencillo. Al final, trabajamos 19 años juntos, llevábamos 14 años haciendo radio de improvisación todos los días. Prácticamente, el primer morning de humor que hubo en España, Jack el Despertador, lo hacíamos nosotros. Cualquiera puede pensar “dos gilipollas diciendo tonterías sobre unos chinos”, pero no es fácil de hacer. Puedes hacer un programa o dos, pero hicimos tres temporadas. Puede parecer delirante.

Mucha gente estaba convencida de que el programa real era así. ¿En qué consistía originalmente el programa de las imágenes?

Era un concurso de pruebas, pero claro, lo que pasa es que ahora vivimos en un mundo globalizado. A mí no me gusta viajar, soy enemigo del turismo, porque una cultura es muy difícil de evaluar por un viaje de cinco horas. Takeshi Kitano, el creador de Humor Amarillo, era un nacionalista japonés. Se negó a hablar inglés, incluso. Ese tipo era un intelectual, y estaba haciendo una sátira de la visión pop de la cultura japonesa, que él defiende. Tuve la suerte de que se puso en contacto con nosotros a raíz del programa.

¿Y le gustaba lo que hacían?

Le gustaba mucho. Desde el mundo occidental, era muy difícil entender los códigos japoneses. El concepto de dolor nuestro deriva del catolicismo, el sacrificio, esa cuestión de martirizarse el cuerpo. La división entre dionisíacos y epicúreos. La izquierda siempre ha sido dionisíaca, pero ahora...

¿Cree que la sociedad se está volviendo epicúrea o puritana? En Humor amarillo no había corrección política ni códigos.

Sí, pero es algo cíclico. Después de los hippies, del prohibido prohibir, inevitablemente iba a venir una época así. Cuando pasen 20 años de este ciclo de puritanismo rampante que tenemos, volverá una época dionisíaca.

Está detrás de varios formatos televisivos muy importantes, trabajó en El club de la comedia, en el Gran Prix... pero nadie le conoce.

Sí. El ego es una cosa que no vale para nada. Yo no soy objeto de exhibición, me gusta observar lo que pasa. Si la gente me observa a mí, yo no puedo observar. Si no puedo observar, no puedo escribir.

Prácticamente inauguraron el formato del doblaje humorístico; algo que ahora vuelve a triunfar con fuerza en redes sociales. ¿Se ha creado algo de escuela?

Creo que en general, el surrealismo es una técnica que requiere una enorme cultura y un enorme conocimiento, porque si no, al final, acabas diciendo cuatro tópicos de siempre, usando siempre las mismas palabrejas, porque tienes una pobreza de vocabulario lamentable. Si conceptualmente vas flojito porque no has leído nada, y encima no tienes vocabulario, la posibilidad de improvisar es como hacer siempre el mismo cuadro. Las cosas hay que trabajarlas, estudiarlas, profundizar, exige una disciplina y una técnica. Como la audiencia de ahora no tiene capacidad crítica porque no ha visto nada, cada uno cree que está inventando el Mediterráneo. Es triste, pero es la realidad.

Se muestra crítico con la educación de las audiencias, pero es creador del programa líder de entretenimiento, El Hormiguero. Un espacio imbatible, pero ¿se ha vuelto un poco predecible?

Sí, pero tiene su lógica. El éxito es un tirano. El éxito trae el miedo, hace que no se puedan experimentar ciertas cosas, porque tú te instalas a nivel económico, en la publicidad, en un horizonte, y da miedo arriesgar, precisamente porque estás en ese momento de fragilidad que emana de cuando estás más fuerte. Cuando estás más fuerte es cuando eres más frágil. En programas que ya se convierten en clásicos, no se puede esperar más que se mantengan fieles a un concepto, que es lo que ha sobrevivido; aunque nosotros seguimos haciendo cosas experimentales de vez en cuando. No es un programa totalmente clásico; a veces rompemos el esquema y hacemos otras cosas no tan predecibles. Todo lo que es clásico, por definición, tiende a repetirse a sí mismo.

