Los coruñeses que se declaran en bancarrota se duplican en un año

En 2015 entró en funcionamiento la ley de segunda oportunidad, que permite a los individuos entrar en concurso, como si fueran una empresa, y, a cambio de liquidar su patrimonio, quedar libres de deudas que no pueden pagar y volver a empezar sin cargas financieras. En 2016, el primer año en el que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofrece datos, apenas pidieron entrar en concurso 18 particulares en la provincia de A Coruña, pero la cifra ha ido creciendo todos los años, con un salto espectacular entre 2022 y 2023: se pasó de 295 peticiones a 572, un incremento del 95%. Según explica el letrado Jesús Ángel Sánchez Veiga, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, el aumento no se debe a que haya “un mayor grado de morosidad”, sino a que los coruñeses conocen cada vez mejor el mecanismo y a los cambios introducidos en la ley en septiembre de 2022, que facilitaron su uso.

Entre estos destaca que, aunque el que entra en concurso “se juega la carta de todo su patrimonio”, la ley actual permite a la persona que entra en concurso “conservar la vivienda habitual en determinadas circunstancias, algo que se valora”. Si el interesado se decanta por esta opción, que le permite también quedarse con propiedades que le sirvan para realizar su actividad habitual, debe comprometerse a un plan de pagos por el que tendrá que seguir pagando un porcentaje de su deuda en el futuro, en vez de cancelar la totalidad. La modificación legal, que, en palabras de Sánchez, socio del despacho Garrigues en A Coruña, “ayuda” a hacer la ley más atractiva, también reduce costes y plazos, y exime de la obligación de intentar llegar a un acuerdo extrajudicial con los acreedores.

Otro factor es el “boca a boca”. La opción de declararse en suspensión de pagos es ahora “mucho más conocida” después de que se hayan resuelto los concursos de los pioneros, y tiene “una estadística de éxito bastante relevante”, en opinión de Sánchez, lo que “de alguna manera va facilitando que la gente vaya utilizándola”.

Según explica Sánchez, existen hay plataformas digitales que “facilitan mucho la solicitud, pues das la documentación y en teoría te olvidas de todo”, aunque considera que estas no siempre dan soluciones con “la calidad necesaria”. Pero también se han adaptado los propios abogados, con “una serie de profesionales” que “han adquirido cualificación para poder gestionar estos procedimientos y están teniendo clientela y buenos éxitos”, al tiempo que dan “publicidad” al mecanismo.

En cuanto a los clientes, para Sánchez “no hay un perfil determinado”. Entre los que acuden a la segunda oportunidad hay personas que se hipotecaron por un inmueble que no puede pagar, pero también casos de “sobreendeudamiento” por otros créditos: “préstamos al consumo, vehículos, vacaciones”, enumera el abogado.

A esto se suma personas a las que “en sus actividades económicas les ha ido mal y arrastran deudas”. “Otro perfil es el de los que han avalado” con préstamos por los que respondían personalmente a empresas, propias o ajenas, que acabaron quebrando, y a los que ahora “les están reclamando estas garantías”. Pero, insiste Sánchez, no hay un aumento de las personas con deudas que no pueden afrontar en la provincia. “O al menos la banca no lo nota”, puntualiza.

Con menos quiebras

De hecho, mientras que tras la aplicación del cambio de la ley de la segunda oportunidad los concursos de personas se han disparado, los de empresas han descendido. En 2021 hubo 77 peticiones de concursos de personas jurídicas en los juzgados de lo mercantil de la provincia y en 2022 subieron a 99, siempre según los datos del Consejo General del Poder Judicial, pero el año pasado bajaron a 91. Y ocurre lo mismo con los concursos de empresarios como personas físicas, para los que hay estadística aparte: en 2021 fueron 38 y en 2022 otros 43, pero el año pasado se llegó a la cifra más baja post-COVID, 31.

Las cantidades perdonadas pueden suponer sumas importantes, como los 326.000 euros que consiguió rebajar de sus deudas un empresario coruñés al que el despacho de abogados y economistas Coaga, con sede en la ciudad, representó cuando entró en concurso personal. La mayoría de las deudas, explican desde el despacho, las había contraído como avalista de una sociedad “de la que era socio y administrador”, mientras que otras las había firmado a título personal.

Ángel Andújar, abogado, economista y experto en la ley segunda oportunidad, calcula que en 2023 su despacho ha podido exonerar deudas de particulares y empresarios por valor de cerca de tres millones y medio de euros, contando los casos de sus sedes de A Coruña y de Vigo. “El 60 % de esas deudas eran del ámbito privado. El resto, el 40 %, eran deudas empresariales, de negocios regentados por empresarios y profesionales autónomos”, explica el letrado.

