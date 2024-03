El teatro reclama una mejor gestión cultural en A Coruña: "Sin base y sin apoyos, te mueres"

CasaHamlet cumplió un cuarto de siglo el año pasado. Danthea es mayor, se fundó en 1982. Os Naúfragos es mucho más joven, tiene siete años. Caramuxo nació con los primeros pasos del siglo XXI, en 2003. Las cuatro encuentran su razón de ser en las tablas, en la escena, en un arte que esta semana, el miércoles 27, celebró su día internacional, el del Teatro, con mayúscula. Tiempo de reflexión, de mirar al pasado con melancolía, al presente con resiliencia y al futuro con incertidumbre.

En la efeméride persiste la vocación innata por la interpretación, la “intención de contar historias” y el deseo de seguir atrayendo al público, especialmente al infantil y al familiar, pues estas compañías, grupos y escuelas de las artes escénicas de A Coruña no escatiman en reafirmar su apego al teatro y a su poder de comunicación o a su fuerza “terapéutica”. Pero también afrontan su día especial en el calendario con un lamento por el olvido y la “falta de sensibilidad” que advierten hacia su sector por parte del Gobierno municipal, del que cuestionan su política cultural, y de las administraciones públicas en general.

El cine, la televisión, las plataformas audiovisuales, los conciertos, los festivales de música, la crisis económica, la pandemia, los cambios de hábitos… Son más de una las razones que han postergado al teatro en la lista de preferencias de ocio en la población. Pero en el seno del sector no decae una suerte de resistencia romántica, la defensa a una profesión y a un arte que vivió momentos de vanguardia y esplendor a finales del siglo pasado en Galicia.

La gloria, en cambio, no corresponde exclusivamente a un tiempo lejano. Caramuxo celebró hace una semana su premio al mejor espectáculo infantil en los XXVIII María Casares por su obra Crisálida. Desde la compañía coruñesa especializada en teatro infantil y familiar, Juan Rodríguez, su director junto a Laura Sarasola, echa de menos que su arte tenga un alcance limitado y añora iniciativas que han ido debilitándose: “Ciclos como Todopúblico y Bebescena llevan años con recorte de programación. El Ágora y el Fórum llevan bastante tiempo sin dirección y eso repercute en las actividades de esos espacios. En las fiestas ya no hay representaciones en los barrios para público familiar, y en la última Navidad desapareció el festival de monicreques. Al final son muchos recortes”.

Rodríguez hace un doble llamamiento: por un lado, a que el teatro llegue a un público más diverso; por otro, a que el sector se esfuerce para remar en esa dirección. “Es necesario que se puedan representar espectáculos en los barrios, ya que muchas veces se centralizan en el teatro Colón o el Rosalía. Si estrenas una obra en estos teatros, esa obra nunca más se vuelve a representar en la ciudad, se queda como algo pasajero”, expone. “Las compañías con sede en A Coruña deberían estar más implicadas en la programación y hacer un trabajo de mediación con los públicos de la ciudad porque eso contribuye a que cuando hay compañías de fuera la gente vaya más a verlas. Notamos que sigue habiendo público para el teatro, pero hay que trabajar para que se formen nuevas compañías, que se meta gente joven en el teatro, y ese es un trabajo que desde el Concello se tiene que hacer”, añade.

CasaHamlet nació hace 26 años de la mano de experimentados actores y directores como Manuel Lourenzo y Santiago Fernández. Este advierte que desde hace “quince o veinte años” se ha perdido la “sustancia teatral, ese furor, esa semente”: “En la ciudad tuvimos una vida teatral amplia, que hoy es insustancial, o que se traslada a Arteixo, Carballo, Narón… No es que no veamos falta de preocupación, sino falta de sensibilidad hacia el hecho artístico en general y hacia el teatro en particular”.

Compara además Fernández las iniciativas públicas orientadas a apoyar al teatro en la actualidad con “tiritas para contentar sensibilidades”. “No es una crítica sino una reflexión: veo un buenismo político dirigido a enfatizar apoyo escénico de contenido medioambiental, o feminista, o animalista. Me parece bien, pero eso no debe reñirse con el concepto de teatro grande, no se debe olvidar a Molière o a Cunqueiro”, incide.

El cofundador de CasaHamlet, que cada curso tiene unos ochenta alumnos a los que forma en el arte escénico, cuenta que el grupo hace funciones en su propia sede, en asociaciones culturales de la ciudad y en otros ayuntamientos gallegos; hace tiempo tenía representaciones en el Colón, pero eso se ha perdido, lo que lleva al actor a preguntarse por el incierto destino del teatro en la ciudad: “Me llena de tristeza pensar que el teatro puede quedar en manos insensibles. ¿Qué pasará con CasaHamlet, por ejemplo, cuando Manuel Lourenzo y yo ya no estemos?”.

Coinciden también los responsables de Danthea con la visión pesimista que otros compañeros tienen sobre el presente del teatro, aunque sin renunciar a abrir puertas de esperanza. Carlos Clemente Martínez y Rosa Rey fundaron la compañía hace más de cuarenta años y desde comienzos de siglo fomentan el arte escénico con las actividades que se programan cada año en la sala Gurugú de la calle Agra do Orzán, que vino a “cubrir las necesidades de compañías no locales”, algunas de las cuales “hicieron residencias teatrales y ganaron premios”.

“Falta programación teatral, la actividad ha bajado un 80%. Éramos punteros en el pequeño formato y ahora casi desaparecemos, así cae el tejido cultural de la ciudad. En general, no hay política cultural de base en el Ayuntamiento, desde hace unos años se apunta más a los grandes eventos y a los conciertos y festivales”, critica Martínez, que mira con nostalgia a los tiempos en los que el teatro en A Coruña “despuntaba” y envidia el potencial que atesoran hoy “focos como Santiago y Vigo”.

No está todo perdido. Danthea crea alianzas “para adaptarse a los nuevos tiempos”, abrirse a otras actividades y no depender de las administraciones. Gracias a una fusión con la joven compañía coruñesa Paparota, ambas proponen espectáculos diferentes: creaciones originales, refuerzo del vínculo con el público infantil, temáticas y escenografías centradas en la naturaleza y el medio ambiente. “Se trata de crear sensibilidad hacia el teatro mediante la multidisciplinariedad llegando a los barrios y a las entidades sociales, porque no es fácil llegar al público”, explica Patricia Cameán.

Os Náufragos es un colectivo teatral más joven, con origen en el grupo Sudhum, creado hace veinte años por gallegos que se fueron a Madrid a estudiar arte dramático, que también se adapta a las estrecheces de su actividad y aboga por una eficiente gestión cultural. Es una compañía “muy comprometida con las artes escénicas” que prepara montajes para público adulto e infantil y cuenta con una escuela, ON, con unos cuarenta alumnos en tres niveles de formación cada año. “Diversificar es algo muy común a todos en esta profesión, en las tablas o en el sector audiovisual. Cada uno no deja de ser un gestor cultural”, señala Gustavo del Río.

Y esa diversificación necesita otros compromisos, los de los poderes públicos. “Creo que es necesario que haya más profesionalización de los agentes culturales del Concello, una mejor organización cultural, y esto no lo digo respecto a ahora, es algo que ha faltado en los últimos gobiernos locales en esta ciudad. Esa mejor organización hará que la cultura tenga más incidencia en la sociedad. En el caso del teatro, no queremos actuar una vez y ya está, sino llevar nuestro trabajo a los centros cívicos, por ejemplo, que deberían ser espacios de dinamización cultural”, propone Del Río.

“Si no hay base estructural, no avanzas”, dice Gustavo del Río. “Si no tienes apoyos, te mueres”, sentencia Carlos Clemente Martínez. “El teatro no puede vivir de la subvención, pero necesita las subvenciones”, opina Santiago Fernández. Tres formas de reclamar atención, cuidado, mimo, abrigo para el arte de la interpretación, cuando es el Día Internacional del Teatro y cuando no lo es. “Si las familias tienen el hábito de ir al teatro, eso repercute en que haya un conocimiento mayor de lo que hacemos”, concluye Juan Rodríguez, mientras todavía sube y baja el telón en los escenarios de A Coruña.

