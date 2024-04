Paraguas para la lluvia de bufandas en Riazor

Los asistentes al partido del Dépor Abanca contra el Europa no contaban con la sorpresa que les esperaba en mitad del descanso del encuentro celebrado este domingo en Riazor. Una lluvia de bufandas del equipo comenzó a caer sobre la gente de la grada, que lanzaban enrolladas a la afición para que se hiciesen con una. Y como no hay mal que por bien no venga, el mal tiempo fue de ayuda para los asistentes, que aprovecharon que habían llevado sus paraguas al estadio por si llovía para abrirlos y utilizarlos activando el sistema al que se recurre en las cabalgatas de Reyes para coger caramelos: darle la vuelta al paraguas abierto para arramplar con las bufandas que caían dentro.