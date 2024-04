Mariscadores alertan del daño del dragado a bancos de la ría

Los mariscadores de la ría se concentraron ayer frente a la Delegación del Gobierno para exigir compensaciones económicas tras la finalización del dragado y durante el tiempo que no puedan trabajar y para alertar de que hay bancos afectados que hay que recuperar. “Hay bancos marisqueros que se vieron afectados de manera indirecta y no se puede dar por acabada la obra sin solucionarlo”, expuso el portavoz de la agrupación, Manuel Baldomir. Detalló que en algunas zonas “hay bastante acumulación de piedras que no deberían estar ahí” y en otras “se depositó arena y aún no se hizo el arrastre para que esos bancos estén bien asentados para la siembra”. Si eso no se soluciona, alertó, “quedaría de una forma que no estaba antes”, algo que no están dispuestos a asumir.

Por ello, los mariscadores vuelven a solicitar una reunión con el Ministerio de Transición Ecológica, al que acusan de no escuchar sus demandas.