La Xunta da luz verde al plan para la Torre, con pisos en Durmideiras y el traslado del ‘parking’

La Consellería de Medio Ambiente ha dado luz verde a la nueva ordenación del entorno de la Torre de Hércules impulsada por el Concello, que prevé un edificio de bajo y tres alturas en la cantera de Durmideiras y trasladar el aparcamiento y el frontón a la zona donde estaba la chatarrería, junto a la avenida de Navarra. Según la Xunta, el nuevo diseño de la zona corrige “buena parte de los impactos paisajísticos y zona degradadas del ámbito”. La propuesta da solución a la ordenación en vigor del ámbito, que permitía la construcción de cinco edificios de siete plantas en el Agra de San Amaro y que fue enterrada gracias al título de Patrimonio de la Humanidad del faro, que blindó su entorno.

Con el nuevo ordenamiento, la edificabilidad pasará de los 37.000 metros cuadrados previstos en el plan general actual a 8.735. Además de en Durmideiras, se permitiría levantar un bloque residencial de bajo y cinco alturas entre las calles Lagoas y Faro de Fisterra, detrás del centro de formación Ánxel Casal.

El informe de la Xunta, que recaba la opinión de diversos departamentos autonómicos, advierte de que podría haber “nuevos impactos” derivados del nuevo edificio de viviendas previsto, pero añade en todo caso que el Instituto do Territorio considera que “estos están resueltos con una adecuada inserción paisajística”. “Las medidas protectoras y correctoras previstas en el documento se consideran “completas, acordes y adecuadas” con las Directrices de Paisaxe de Galicia. La consellería entiende que no se van a producir “efectos significativos sobre el patrimonio natural”, todo lo contrario: “En todo caso serán positivos por la previsión de recuperar el trazado y naturalizar las márgenes del regato que desemboca en la playa de As Lapas”.

La principal objeción viene de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, por falta de concreción en algunos aspectos porque, alerta, “el nivel de detalle” no le permite valorar “su incidencia sobre la protección y conservación del patrimonio cultural”. “El plan especial deberá proteger las líneas visuales y de percepción de la Torre de Hércules desde todos los puntos del ámbito, así como la óptica desde la Torre hacia todo el entorno que la rodea”, recuerda. En esta línea, considera adecuado el traslado del aparcamiento existente, así como el apantallado general de las edificaciones linderas con la ronda de Monte Alto y de la urbanización de barrio de Durmideiras”.

La Xunta llama así a tener en cuenta las consideraciones de esta dirección xeral y exige al Ayuntamiento dos acciones: que todas las medidas correctoras y preventivas se incluyan expresamente en la normativa que se apruebe y que aporte infografías precisas en las que se perciban las nuevas construcciones previstas. Todo esto para que quede garantizada la buena inserción en el entorno y “su diálogo con los bienes del patrimonio cultural existente, prestando especial hincapié en las relaciones visuales con ellos”: “Se aportarán tanto perspectivas desde la Torre hacia las nuevas construcciones, como de estas hacia la Torre; y es importante aportar diferentes secciones que permitan valorar el asentamiento de los nuevos volúmenes en el terreno: cómo afecta a la pendiente existente y en qué nivel se sitúa la cota más elevada de las construcciones en relación con la Torre y su entorno”.

El informe de la Consellería valora “positivamente” las propuestas del plan para “fomentar una movilidad activa, como la extensión del carril bici y del carril para corredores, la ampliación de la red de itinerarios peatonales que conectan con las nuevas dotaciones y el remate del corredor verde de Orillamar, para ampliar la circulación peatonal en detrimento del vehículo privado”. También opina que la supresión de las antiguas vías del tranvía y la adecuación de las paradas de autobús “tendrán una incidencia positiva en la seguridad vial”.