El PP reclamará explicaciones a Lage en el Pleno por obras en el piso de la avenida del Ejército

El grupo del PP en A Coruña solicitará la comparecencia en el Pleno de la Corporación del portavoz municipal, José Manuel Lage Tuñas, por las “posibles irregularidades” que tanto los conservadores como el BNG han denunciado en los últimos días respecto a unas obras realizadas en una propiedad suya ubicada en el número 96 de la avenida del Ejército. Entre las actuaciones denunciadas, el portavoz popular, Miguel Lorenzo, señaló el cambio de uso no aprobado en el inmueble y la ejecución de trabajos sin la correspondiente licencia municipal de obras.

Lorenzo recordó ayer que su formación ha convocado para hoy jueves la comisión municipal de Transparencia, que preside el PP. Pero la alcaldesa, Inés Rey, apoyada en un informe del secretario del Ayuntamiento, no la ha admitido, como confirmó en Onda Cero: “La fiscalización de la actividad del Gobierno local se ejerce en el Pleno, con mociones y preguntas, no en la comisión de Transparencia, que no cumple los requisitos recogidos en el reglamento municipal”.

Por este motivo, los populares pedirán que en el pleno de la próxima semana se incluya en el orden del día la votación de la Corporación para pedir en la siguiente sesión (ordinaria o extraordinaria) la comparecencia de Lage “para dar explicaciones” por las actuaciones en su inmueble. “Tiene que responder a muchas preguntas”, avisó Lorenzo.

Rey reiteró ayer la defensa a su portavoz, que también es responsable del área de Economía y Planificación Urbana, así como a su equipo de gobierno: “Confío plenamente en las personas que integran mi gobierno. Jamás toleraré actitudes que no se adecuen al debido comportamiento de un responsable público”.

El PP, añadió su portavoz, pedirá el apoyo del BNG en esa votación, grupo que también, recordó Lorenzo, ha criticado las “posibles irregularidades” por medio de su homólogo, Francisco Jorquera. “Este asunto ya lo va a llevar al Pleno el BNG a través de una pregunta oral de nuestro portavoz. El PP tiene derecho a impulsar las iniciativas que considere convenientes, por supuesto, y sobre ellas ya se pronunciará el Bloque en el Pleno”, expresan fuentes nacionalistas.