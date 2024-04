“Cuento una adolescencia que las personas LGTBI nos merecíamos haber vivido”

El ilustrador e historietista gallego Pablo Carreiro presenta esta tarde en Galgo Azul (20.00 horas) su último libro, Chico! Lo que me gusta del verano, que da continuidad a las historias de su personaje Berto y su grupo de amigas.

¿Cuánto hay de personal en el protagonista de su historia?

No puedo decir que sea un cómic autobiográfico, mi vida no fue así. Pero sí que está adornado de verdad. Berto es mi alter ego, pienso, siento y me comporto como lo hace él. Gracias a él siento que son experiencias que yo he vivido también.

Su personaje es un adolescente. ¿Le supone un viaje a su pasado?

Es un viaje emocional total. Yo estoy muy aferrado a la época del colegio. Me encantan las conversaciones de anécdotas del cole, pueden ser horas y horas de conversación.

Pero refleja una infancia del colectivo LGTBI con la que quizás algunas personas no se sientan reflejadas, por experiencias propias.

A mí me cayó algún maricón de vez en cuando, pero no hubo sufrimiento personal y no me he llevado tragedias a casa. Pero muestro un entorno idílico y cuento una adolescencia que todas la personas del colectivo LGTBI nos merecíamos haber vivido. Ahora muchos vivimos atrapados en un síndrome de Peter Pan siendo los adolescentes que no pudimos ser en su momento.

¿Usted mantiene ese síndrome de Peter Pan?

Preadolescente, vamos. Niñato para siempre. Me enterrarán con mi colección de juguetes.

¿Para quién está pensada su obra?

Mis libros son un refugio milenial. Está todo perfectamente contextualizado en la época del año 2002. Y espacialmente y temporalmente todo ocurre en Vigo. Hay dos cosas que siempre están en mis obras, Galicia y las Spice Girls. Eso nunca falla.

El protagonista está rodeado de amigas. ¿Qué importancia han tenido para usted sus amigas?

Maricas y mujeres siempre al lado, juntos de la mano.

Con este volumen también busca darle un enfoque más feminista a sus historias.

El protagonista siempre está rodeado de mujeres y nunca se aboga por un tipo de feminidad. Cada personaje femenino es de una forma y las tramas no requieren un interés romántico para continuar, los personajes femeninos avanzan por sí mismos.

¿Suele estar presente en la ficción este tipo de pandillas?

En la ficción ese esquema de amistad entre las chicas y su amigo gay está muy poco explotado. En mi infancia nunca encontré ese esquema de pandilla en dibujos animados ni en nada. Crecí con muy poca representación LGBTI en la cultura, había que arañar y hacer dobles interpretaciones para tener algo a lo que agarrarse. Nos falta un recorrido, pero con el tiempo se irán abrazando más todos los colores de la bandera.

¿Y usted abraza todos los colores en su obra?

Hay que ir poco a poco. No quiero empezar una obra en la que estén todos los colores de manera forzada. La integración de los personajes LGTBI en la ficción tiene que ser orgánica.

¿Cómo acaba un psicólogo dedicándose a la ilustración y las historietas?

Estudié psicología por descarte, sin vocación, pero lo que me gustó siempre fue dibujar. Pero poder dedicarme a ello me parecía una quimera imposible de alcanzar. Ahora voy por las escuelas dando la charla que a mí me gustaría haber escuchado.

¿Se valora la profesión de ilustrador?

El ilustrador está un poco menoscabado, absorbido por la profesión de diseñador gráfico. Las fronteras están muy difusas.

Antes se asociaban los cómics al universo friki. ¿Sigue existiendo esa mentalidad?

El friki ha salido vencedor de la historia, el colectivo ha crecido mucho. En clase de manga éramos dos, y ahora la cultura friki está muy llevada al mainstream. Al que no le gusta una cosa, le gusta otra. Es una minoría que fue ganando adeptos. En realidad todos somos frikis de algo.

