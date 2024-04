Defensa do Común presenta un recurso contra el estudio de detalle de A Maestranza

Defensa do Común presentó un recurso Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra el estudio detalle de la parcela 2 de A Maestranza, aprobado por el pleno. Defensa do Común defiende que las parcelas libres de A Maestranza “deben ser preservadas de edificación” y ser destinadas “a uso dotacional público” de espacios libres y zonas verdes, con la debida protección y posta en valor do sistema defensivo de la Cidade vella