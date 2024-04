Tres días de pasión por la gastronomía

La celebración del Galicia Fórum Gastronómico desde mañana, domingo, hasta el martes reunirá en ExpoCoruña a 27 Estrellas Michelín. Charlas, degustaciones, demostraciones en directo, mesas redondas, actividades y propuestas de grandes y pequeños productores forman parte de la programación de una cita que este año se centra en la despensa Atlántica, con el queso, el cerdo y la empanada como protagonistas.

A las 11.30 horas de este domingo arranca el espectáculo gastronómico con más de 200 expositores y se desvelará el nombre del Cocinero Galego 2024.

Ángel León, David Yarnóz, Pepe Solla, Janaina Torres, Paco Pérez, Javier Olleros, Lucía Freitas, Sergio Bastard o Xosé T. Cannas son algunos de los chefs que han confirmado su presencia en ExpoCoruña, donde la gran novedad es la inauguración del Cheese Fórum, un lugar de trabajo y aprendizaje sobre quesos e ideas y proyectos alrededor de este producto. Habrá también un espacio dedicado en exclusiva a las cervezas artesanas y otro de vinos y cócteles, además de otra sobre pastelería, con diferentes talleres. El FórumLab se centrará en los negocios de hostelería y en los comedores colectivos. Están programados concursos de pulpeiras y de empanadas gallegas.

En esta edición también se entregarán los premios Picadillo, que reconocen los méritos que han demostrado las personas galardonadas a través de su trayectoria profesional desde diferentes disciplinas. Este año los premiados son: Ana Gago de Casa Pardo (A Coruña); Clara Luís Domínguez del Hostal de la Viuda (A Pobra de Trives, Ourense); José Luís Mateo de Quinta da Muradella (Monterrei, Ourense); la Organización de Productores del Puerto de Porto de Celeiro (Viveiro, Lugo); el colectivo Amas da Terra; Airas Moniz de Chantada (Lugo); Ricardo Fernández del CIFP Carlos Oroza (Pontevedra); y Rogelio Santos, marinero del Porto do Son.

El Galicia Fórum Gastronómico incluirá un área de restauración, Cook Trends by Cash Record, donde se podrá degustar una selección de platos elaborados por los distintos colectivos de cocina de Galicia, además de las propuestas de El Quiosco de Down Experience. Shake the Kitchen es la barra de los cocteleros y bartenders de Galicia, mientras que Siboney servirá sus cafés.

Hijos de Rivera desplegará estos días un amplio programa de actividades enfocadas a la divulgación y el impulso de una mayor concienciación del sector en su rol por contribuir prácticas responsables y comprometidas con la sostenibilidad. Organiza además la final del Desafío X Chef de 1906 y publica el Manifiesto para la Sostenibilidad de las principales asociaciones gallegas de cocineros impulsado por Estrella Galicia.

El Fórum Gastronómico estará abierto al público general, que tiene disponibles entradas a 10 euros para el domingo y a 20 euros para el resto de días. También hay bonos para las tres jornadas por 40 euros. Este domingo se guardará un minuto de silencio a las 12.30 horas para recordar a las víctimas de World Central Kitchen del chef José Andrés.