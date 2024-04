Nací en 1935 en el lugar de Fixoi, en la parroquia abegondesa de Meangos, en el seno de una familia campesina formada por mis padres, Manuel y Francisca, y mis ocho hermanos, de los cuales solo me queda Pepa. Mis padres se dedicaban a las tareas del campo y a cuidar de sus animales, por lo que trabajaban de sol a sol en unos tiempos difíciles, ya que nos tocó vivir la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Todos los hermanos ayudamos a nuestros padres en el campo y yo empecé a los cinco años cuidando a los animales.

El autor, séptimo por la izquierda en la primera fila, en su boda en la localidad de Limiñón. | / L. O. / Luis Rodríguez Presedo

A los siete me mandaron al colegio unos pocos años y tenía que ir andando unos dos kilómetros hiciera el tiempo que hiciera. Dejé de estudiar para tocar con mis dos hermanos mayores, Pepe y Manolo, en la orquesta Casa Nova, ya que aprendí a tocar instrumentos hasta que me decidí por la batería y la trompeta. La afición por la música nos venía de familia, ya que mi padre era tamborilero en un grupo de gaitas.

Luis, tocando la batería en Caracas con la orquesta Rumbo en el año 1959. | / L. O. / Luis Rodríguez Presedo

Al poco tiempo me vine con Pepe a la ciudad para vivir en la calle San Amaro y trabajar en la construcción, por lo que comencé una nueva vida. Recuerdo que cuando de pequeño mis padres me traían a visitar a familiares, me quedaba asombrado de lo grande que era. Bajaba con mis primos al centro para ver los escaparates de las jugueterías, sobre todo El Arca de Noé, y para ir al cine, que para mí era lo máximo, por lo que cuando volvía a la aldea y les contaba a mis amigos lo que había visto, no me creían.

Un batería de orquesta desde la infancia / Luis Rodríguez Presedo

Un vecino de mi pueblo que había trabajado fuera trajo una dinamo y la acopló a un artilugio que instaló en el río que pasaba junto a su casa y así produjo electricidad para encender dos bombillas. Todos los vecinos fuimos a verlo, ya que en aquel momento en todas las viviendas aún se alumbraba con candiles.

Al vivir en la ciudad me fui adaptando a ella e hice amigos en el barrio de Monte Alto. Cuando mi hermano Manuel, que vivía en Os Castros, dejó la orquesta para trabajar en la Compañía de Tranvías, me ofrecieron ocupar su puesto, lo que hice durante dos años, tras los que volví a la construcción.

Al principio iba mucho al cine Monelos, al que llamaban el de los piojos por los muchos que había en el gallinero, además de al Gaiteira y a los bailes de la calle Vizcaya, al Saratoga de Monelos, el Carrucho de Vilaboa y La Perla, en Mera.

Con dieciséis años me fui al País Vasco a trabajar en la Renfe hasta que me llamaron para hacer la mili, que por desgracia fue en África, y al acabarla me fui a trabajar a Venezuela y me casé con una chica de Abegondo con la que tuve una hija, llamada Ana, que nos dio una nieta, Gaila.

En Venezuela toqué con la orquesta Rumbo en la sociedad El Paraíso y en el cabaret La Luna de Caracas. Allí traté de mejorar mis conocimientos sobre los ritmos latinos tocando la batería y al cabo de tres años volvimos y con los ahorros compramos un terreno en Elviña en el que nos hicimos una casita en la que seguimos viviendo.

Al regresar volví a tocar en las orquestas más importantes de los años sesenta, como Los Faraones con el maestro Varela, con Los Cadetes en el Centro Deportivo de Santa Lucía, la Orquesta Radio, Los Duques y Los Satélites, que era la más famosa en aquel tiempo y de la que formé parte durante casi tres décadas. Finalmente formé la Viloria-Fania 92, con la que puse fin a mi carrera musical.

Los músicos coruñeses teníamos nuestro lugar de reunión en la taberna La Tacita de Oro en la calle de la Galera, ya que nos pasábamos muchas horas allí. Para ir a tocar a los pueblos muchas veces teníamos que alquilar los viejos autocares conocidos como La Pachanga, La Cucaracha y El Bolichero para poder llevar los instrumentos . Al principio no teníamos amplificadores ni micrófonos, tocábamos y cantábamos a pleno pulmón sobre un palco de madera iluminado por una simple bombilla.

Hace unos años fundé en Abegondo un grupo musical para personas mayores llamado Musicoterapia que también funciona en Palavea y que es una actividad de voluntariado con el único objetivo de los ancianos puedan socializarse y mantener la mente activa a través de la música.

Testimonio recogido por Luis Longueira