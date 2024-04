Las ciberestafas en A Coruña no entienden de edad: “Todos somos extremadamente vulnerables”

“Hay que denunciar siempre, sea cual sea el caso o la cantidad estafada”, explica la Policía Nacional en A Coruña, argumentando que si a un cibercriminal se le condena por cometer delitos “se evita que muchas otras personas sean futuras víctimas de ese autor”. “A veces la gente no denuncia porque la cantidad estafada es pequeña, pero tenemos que intentar ponernos en los zapatos de los demás. Igual a una persona 50 euros no le supone nada y a otra le supone poder pagar la luz del mes o no”, reflexiona el inspector Diego Arceo. Aun así, muchas de las víctimas no acaban poniendo la denuncia en comisaría “por vergüenza”, especialmente aquellas que han sufrido una sextorsión. “Las organizaciones se alimentan de eso”, concluye el inspector.

Cada cinco horas, un vecino de A Coruña es víctima de una estafa a través de internet. Los ciberdelitos descendieron el pasado año en la ciudad hasta las 2.111 infracciones penales de este tipo registradas, una cifra que todavía sigue siendo “alarmante” pero que supone una caída de más del 15% respecto al año anterior, según los datos del Ministerio de Interior. Y las estafas más frecuentes dentro de este tipo de delitos fueron las de índole informática: los coruñeses pusieron 1.857 denuncias en 2023 por delitos de ciberacoso. “La gente empieza a ser cada vez más consciente de este tipo de estafas”, asegura la Policía Nacional en A Coruña, que recuerda que “todos somos extremadamente vulnerables” ante estos delitos, especialmente en lo referido al phising bancario, por el cual los delincuentes utilizan diversas vías para engañar a los usuarios y obtener su información bancaria.

Los delitos a través de internet cayeron el pasado año, pero son un 13% más comunes en la ciudad que en el conjunto del país. “Lo que supera la media nacional es el número de denunciantes, no los delitos que se cometen aquí”, especifica Diego Arceo, inspector jefe del grupo de investigación tecnológica de la Policía Nacional en A Coruña, que recuerda que “el cibercrimen no tiene fronteras”. “Los delincuentes no suelen encontrarse dentro de Galicia y ni siquiera en España”, añade.

Y entre los ciberdelitos más frecuentes en la ciudad destacan las estafas, con 1.857 denuncias registradas el pasado año. “El fraude más frecuente, sin duda, es el phishing bancario, que se realiza a través de distintas vías”, especifica esta fuente policial. La víctima puede recibir una llamada, un mensaje o un email de un estafador que se hace pasar por su entidad bancaria para conseguir los datos y estafar dinero. Y las víctimas, explica Arceo, pueden ser de cualquier edad. “No hay un perfil fijo de víctima de este tipo de estafas y fraudes, somos todos extremadamente vulnerables”, explica la Policía.

Es por eso que los agentes están centrando sus esfuerzos junto con Participación Ciudadana en acciones formativas. “Desde la Jefatura Superior de Policía se impulsó una medida para que en todas nuestras oficinas de denuncias y de expedición de DNI se estén emitiendo continuamente consejos de ciberseguridad”, pone como ejemplo el inspector, que recuerda que nunca hay que dar datos bancarios, de tarjetas o de las credenciales para acceder a las plataformas bancarias. “La banca está haciendo un esfuerzo divulgativo importante. Está en manos de la ciudadanía escuchar todos esos consejos e interiorizarlos”, comenta Arceo.

Otro tipo de víctimas de las ciberestafas “cada vez más frecuentes” son las que sufren las personas a las que le ofrecen trabajar a través de internet haciendo tareas como darle a “me gusta” a publicaciones de redes sociales a cambio de dinero. “A la víctima le piden que haga una transferencia para después poder recibir el dinero y acaban haciéndose disposiciones de dinero muy grandes”, explica el inspector del grupo de investigación tecnológica.

En cuanto a la posibilidad de que la víctimas puedan recuperar el dinero estafado, la Policía Nacional asegura que se han reducido los tiempos de respuesta para atajar los casos y tratar de recuperar a tiempo las cantidades estafadas. “Estamos implantando una metodología de respuesta lo más rápida posible para intentar congelar las cuentas bancarias de destino”, asegura Arceo, que alerta de que algunas víctimas intentan recuperar el dinero sin denunciar, hablando de forma directa con los delincuentes, mientras estos consiguen retirar los fondos ingresados por la persona estafada.

Pese a todo, el número de denuncias ha caído en la ciudad en el último año. “Es cierto que cada vez viene más gente alertando de que le han intentado estafar y eso para nosotros es una buena noticia, porque significa que la gente empieza a ser más consciente”, celebra el investigador.

Otros ciberdelitos

El Ministerio de Interior cataloga otros ciberdelitos que no se corresponden con las estafas, que atentan “contras las personas, contra el patrimonio”. En estos casos, en A Coruña se registró el pasado año un “leve aumento”, del 2%, con 254 denuncias contabilizadas a lo largo del año.

Entre este tipo de delitos, en los que las víctimas “suelen ser personas más jóvenes”, destacan las sextorsiones, suplantaciones de estado civil o aperturas de cuentas en redes sociales utilizando las fotografías de otra persona. “A veces esas imágenes los delincuentes intentan relacionarlas con páginas de contenido íntimo como Onlyfans”, explica la Policía Nacional.

“Hay que denunciar siempre”

