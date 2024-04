Lage comparecerá en el pleno del jueves "a petición propia" para dar explicaciones por su piso en la avenida del Ejército

El primer teniente de alcalde de A Coruña y concejal de Economía y Planificación Urbana, José Manuel Lage Tuñas, comparecerá en el pleno municipal de este jueves "a petición propia", de acuerdo con fuentes del Gobierno local, para dar explicaciones sobre presuntas irregularidades que, según denuncian el PP y el BNG, se produjeron en un piso de su propiedad en la avenida del Ejército. Los populares pidieron la semana pasada que se incluyese en el orden del día una votación para pedir la comparecencia de Lage en la siguiente sesión.

El PP también convocó el pasado jueves la comisión municipal de Transparencia para tratar el asunto, pero la alcaldesa, Inés Rey, no lo admitió, señalando que "la fiscalización de la actividad del Gobierno local se ejerce en el Pleno, con mociones y preguntas, no en la comisión de Transparencia, que no cumple los requisitos recogidos en el reglamento municipal”. La regidora ha manifestado su apoyo al concejal, indicando que "confío plenamente en las personas que integran mi gobierno. Jamás toleraré actitudes que no se adecuen al debido comportamiento de un responsable público".

Los populares plantearán en la sesión una pregunta oral a Rey, pues indican que aparece su firma en el expediente urbanístico municipal sobre el piso, mientras que el BNG dirigirá una pregunta sobre esta cuestión a Lage, que es también portavoz municipal. El líder nacionalista en el municipio, Francisco Jorquera, afirmó que se produjeron "irregularidades serias que tienen que ser aclaradas".