“Tener que explicar un chiste es abominable, es como tener que explicar un orgasmo”

El cómico Dani Alés se sube este sábado al escenario de Afundación para presentar su espectáculo Tabú, un monólogo inadecuado. Y este mes hará doblete en la ciudad. El próximo día 30 volverá al mismo espacio para moderar la mesa redonda Cuidado con las bromas, dentro de la programación del Encuentro Mundial de Humorismo.

Presenta este sábado su show Tabú, un monólogo inadecuado. ¿Cuán inadecuado es?

Lo suficiente, lo justo y necesario.

¿Traspasa algún límite?

El cómico siempre se tiene que situar en el límite, es su terreno de juego. Si lo sobrepasas rompes la cuerda, pero si no hay ninguna tensión es casi peor, porque encima eres aburrido, que es lo peor que puede ser un cómico.

¿Pero quién pone el límite, el cómico o la sociedad?

La sociedad. Cuanto más se refina y se civiliza, más sensibilidad tiene hacia el otro. Eso es muy bueno, pero la comedia ha sido el escape de estos rigores, muchas veces por impostura. La gente finge una sensibilidad hacia los demás que en realidad no tiene.

¿Hay algún tema sobre el que no se pueda bromear?

No tiene que ver tanto con el tema, sino con el contexto. Hay temas que son más delicados, pero si el chiste está bien construido, según el contexto en el que se cuenta y cómo evoluciona, entra mejor o no.

¿Tira su espectáculo de humor inteligente?

No lo creo. Si no, no lo haría yo. (ríe). La comedia juega con la inteligencia. Es un juego cuyas reglas son que vamos a tratar un tema con el que no sea habitual bromear a ver si conseguimos reírnos, sin que eso nos convierta en mejores ni en peores personas.

¿Y es peor que la gente no entienda el chiste o tener que explicarlo?

Tener que explicarlo es la cosa más triste que puede haber, es abominable. Es como tener que explicar un orgasmo. Edward White decía que analizar el humor es como diseccionar una rana. A nadie le interesa y además la rana acaba muerta. En cambio, sobre el placer de la experiencia física de la risa cualquier explicación sobra.

Como en un orgasmo.

Igual. Son dos experiencias físicas incontrolables. Aquí el contexto también es muy importante. Una caricia, depende en qué contexto, puede ser muy apropiada o te puede costar la presidencia de la Real Federación Española del Fútbol.

Es usted teórico de la comedia y tiene publicada una tesis doctoral sobre la poética y la retórica del monólogo cómico. ¿Qué intenso, no?

El peligro que tiene eso es que a veces puedo ser muy pesado explicando un chiste.

¿Pero no quedamos en que el chiste no se explica nunca?

Claro, pero tengo mucha experiencia en fracasar intentando explicar un chiste. Mi tesis llegó por la inercia de la carrera de Filología. Cuando estudiaba a la vez hacía unos espectáculos de comedia. Fue todo un poco por vaguería, que no quería trabajar en otra cosa que no fuera lo que hacía todo el rato.

¿Vaguería o pasión?

Puedes poner pasión, pero yo creo que era más vaguería. Le eché jeta porque no quería ponerme a mirar otros libros, quería hablar de lo que hacía cada noche.

Va a moderar el encuentro del EMHU Cuidado con las bromas. ¿Qué puede esperar el público?

La discusión va a ser entre gente comprometida con ser rigurosos con el humor. No con buscar quedar bien o el aplauso facilón, sino tratar con respeto y dignidad lo chistoso.

¿No se trata con ese respeto?

La comedia no ha tenido nunca el prestigio que tiene la tragedia. Nadie se plantea cancelar a Spielberg por tratar el holocausto, pero sí que hacen renunciar a su acta como concejal a alguien por poner un tuit sobre el holocausto. Parece que la comedia siempre es una burla, cuando en realidad es una forma de inteligir, te permite pensar sobre la realidad. A la tragedia siempre se le da una dignidad que no tiene la comedia porque en la comedia parece que hay una implicación moral. Cuando en verdad la comedia, como dice Henri Bergson, es una impiedad, está exenta de sentimientos.

¿A qué se refiere?

Cuando tú te ríes porque alguien se ha caído, no estás empatizando con él. Luego vienen los sentimientos, pero la comedia es una especie de excepción de sentimientos. Entonces parece que eso te convierte en un ser malvado, o por lo menos que socialmente parezca malvado. Es bastante complejo realmente cómo funciona la comedia.

En su presentación para el EMHU dicen de usted que fracasó en varios programas, suspendió actuaciones por falta de público y que apenas tiene seguidores en Instagram. ¿Lo ratifica?

Y tanto. Es que en realidad lo escribí yo.

¿En serio?

Sí, sí. Es una cosa lamentable también de la vida del cómico, tener que hablar de sí mismo en tercera persona en la sinopsis. Da mucha vergüenza, entonces me parece mejor ir a la contra. Siempre uno, hablando de sí mismo en tercera persona, dice cosas buenas. A mí me parece muy poco interesante.

Pero entonces, ¿Sus fracasos son ciertos?

Lo que pongo es cierto en la biografía de cualquier cómico. Hablar de los logros me parece insultantemente aburrido. Me parece mucho más interesante hablar del fracaso, el éxito es un poco circunstancial.