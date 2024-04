Los coches eléctricos se multiplican por seis en A Coruña en un lustro, pese a la falta de puntos de recarga

A Coruña ha perdido algo más del 4% de los turismos matriculados en apenas un lustro. Según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), en febrero de este año había 108.350 coches matriculados en el municipio, frente a los algo más de 113.100 del mismo mes de 2019. Pero, mientras caen los vehículos de combustibles tradicionales, los de motor eléctrico se multiplican, y han pasado de 56 a 417, esto es, seis veces y media más. Según explican tanto responsables de concesionarios de la comarca como usuarios de vehículos eléctricos, esto se produce a pesar de la falta de puntos de recarga públicos, la principal barrera para que estos modelos se conviertan en alternativa a los tradicionales.

Miguel Galván, gerente del concesionario Antamotor de Perillo (Oleiros), vende coches eléctricos, pero también los conduce. “Soy usuario de vehículo eléctrico desde hace años, y siempre ando en él”, indica, por el ahorro que supone. Su negocio forma parte del grupo Dimolk, y cuando tiene que desplazarse a los establecimientos que tiene la compañía en el Ferrol o Carballo puede apreciar que “hago los recorridos a dos euros los 100 kilómetros, el 10% que si el coche fuese a gasolina”, explica.

Pero aunque “la gente empieza a percibir” el ahorro que supone, “lo que falta es la infraestructura”. “En Portugal todas las gasolineras tienen cargadores, y dan facilidades para que los instales en tu casa, pero en España esto está muy frenado desde hace años”, resume. Para Galván, el problema no es tan grande en la práctica, ya que la mayoría de usuarios “con tener una carga doméstica usa perfectamente el coche”, pero, según su experiencia, la falta de puntos genera reticencias al comprador.

Marcos Varela es director comercial del concesionario Corgal, en Agrela, y tiene la misma percepción. “Hay un montón de puntos de recarga en España, pero están mal repartidos y el Norte no es la zona que mejor está”, indica Varela, que señala que “hay más en Ferrol que en A Coruña”. Aunque es un vehículo que resulta rentable a largo plazo, pues “cuantos más kilómetros haces más ahorras”, el miedo de los clientes a no poder recargar en cualquier parte resulta “el principal handicap para la venta”.

Y si las administraciones quieren potenciar esta alternativa a los combustibles tradicionales, considera el delegado en A Coruña de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, Juan L. Furones, tienen que “desplegar redes que sean accesibles: los puntos de recarga no crecen a la misma velocidad que los vehículos, y esto es el principal problema” para sus propietarios. “En muchos municipios no hay siquiera un punto público, y los que hay están permanente ocupados”, protesta Furones, que explica que en A Coruña “la mayor parte de las veces no tienes puntos de recarga disponibles, y en los que hay de recarga rápida tienes que cambiar de lugar el coche cada dos horas”.

A esto Furones suma otra “barrera”, el precio. “El usuario es una persona por encima de los 35 y por debajo de los 60, y, aunque cada vez lo va comprando gente más joven”, en general tiene que tener “recursos”. Con un coche eléctrico, calcula, “el precio se te multiplica prácticamente por dos” en comparación con uno tradicional que tenga prestaciones equivalentes, indica Furones, que cree sin embargo que el número de estos coches seguirá creciendo mientras “siga habiendo algún tipo de incentivo a su matriculación e instalación de puntos de recarga domésticos”.

Los vendedores coinciden en que los coches no son baratos, si bien añaden que se van incorporando alternativas más asequibles. “Por menos de 30.000 euros no hay muchos”, explica Varela, aunque ahora hay algunos modelos que “se acercan a un perfil popular”. Galván indica que muchos de los compradores adquieren un vehículo eléctrico “como segundo coche”, y en general suelen tener más de 30 años, pero que cada vez hay más “gente joven y con perfil adquisitivo medio”. Contando subvenciones, explica, se puede conseguir un vehículo por 15.000 o 16.000 euros netos, y en muchas ocasiones “te ponen el cargador gratis”.

Caída del diésel

Desde 2019 el número de coches a gasolina de la ciudad se ha mantenido en el mismo nivel: de algo menos de 50.500 se ha pasado a 50.326 este año, y la cifra ha ido creciendo y decreciendo. Pero el diésel se está derrumbando, con 57.607 vehículos este febrero frente a los más de 62.500 del mismo mes de 2019. Aunque siguen siendo el tipo de motor más numeroso en la ciudad, los coches de gasoil han bajado casi un 8% en ocho años.

“Las políticas europeas nos están dirigiendo hacia la reducción de emisiones, y el diesel está muy penalizado”, explica Varela. Para el director comercial de Corgal, los fabricantes que siguen las directrices de la Unión Europea se dedican cada vez menos al gasoil, aunque “en otros mercados no es el caso”. “No sé si se van a extinguir o no, pero no tiene buena pinta”, remacha.

Desde Antamotor, Miguel Galván indica que “los fabricantes han ido abandonando” el coche diesel, y “más de la mitad ya no lo comercializan”, lo que desincentiva a los compradores y conlleva que, con la renovación de la flota, la proporción de diesel vaya disminuyendo. Además, “la igualación de precios con la gasolina hace que no interese tanto un turismo diésel”.

