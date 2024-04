Expertos en párkinson, reunidos en A Coruña: "La inteligencia artificial optimiza la atención pero no sustituye al médico, le ayuda"

“La inteligencia artificial (IA) optimiza la atención al paciente con párkinson. No creo que llegue a cambiar mucho el paradigma de forma global, pero sí que la optimización de la atención médica será más efectiva y más centrada. Más individualizada, en definitiva, porque los algoritmos facilitan hacerlo todo cada vez más preciso y dirigido a cada paciente en concreto”, refiere la doctora Marisa Almarcha, neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Ruber Internacional de Madrid, que hoy intervendrá en las V Jornadas de Investigación e Innovación en Enfermedad de Parkinson, organizadas por la Asociación Párkinson Galicia-A Coruña, en la sede de la Fundación Barrié. La doctora Almarcha participará en una de las mesas redondas del encuentro, junto con el doctor José Javier Hernández, jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Benidorm, y el físico gallego Jesús Silva, investigador de la Fundación Centro de Investigación de Enfermedades Neurológicas (CIEN) y cofundador de la empresa Qubiotech, con sede en A Coruña. Ante un auditorio de pacientes de párkinson, familiares, sanitarios y estudiantes de ramas vinculadas con esa dolencia, intentarán arrojar luz sobre ¿Qué nos aporta la inteligencia artificial?, al tiempo que desgranarán los proyectos de IA vinculados con la enfermedad de Parkinson en los que están implicados.

El equipo de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Ruber Internacional de Madrid, al que pertenece la doctora Almarcha, está involucrado en AI-Prognosis, un proyecto de investigación e innovación del programa Horizonte Europa, que tiene como objetivo “avanzar en el diagnóstico y la atención de la enfermedad de Parkinson” a través de “nuevos modelos predictivos combinados con biomarcadores digitales de dispositivos cotidianos”. En el marco de esta iniciativa, en la que participan “17 socios europeos”, se llevarán a cabo “tres estudios clínicos multicéntricos en diferentes centros sanitarios”, entre los que se encuentra el prestigioso hospital madrileño. “Este proyecto lo originaron unos ingenieros griegos que han buscado al resto del equipo, y participan grupos clínicos e instituciones médicas, pero también ingenieros de análisis de datos, genetistas, personal de software, legalistas… Es muy interesante. En mi caso, nunca había estado implicada en una iniciativa de tanta envergadura”, resalta la doctora Almarcha, quien detalla que la “finalidad principal” de AI-Prognosis es “conseguir crear una herramienta para el diagnóstico precoz” del párkinson, y para “medir la progresión” de la enfermedad o “la respuesta al tratamiento”.

La doctora Marisa Almarcha, neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento de la Clínica Ruber Internacional de Madrid. / Cedida

“Se desarrollarán tres estudios clínicos a lo largo del proyecto”, avanza la neuróloga de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Hospital Ruber Internacional de Madrid. En el primero, se utilizará la aplicación mAI-Salud, para que las personas con sospecha de padecer párkinson “puedan realizar un seguimiento personalizado de su riesgo”; en el segundo, se usará mAI-Care, destinada a que los pacientes puedan “seguir sus síntomas, la progresión de la enfermedad y la eficacia de los medicamentos”; y, en tercer y último estudio, se hará uso de mAI-Insights, una aplicación web dirigida a profesionales sanitarios para “la detección del párkinson, el seguimiento de los pacientes y la optimización del régimen de medicación”.

“Lo que se busca es ser más rápidos y precisos. Anticiparse, por un lado, al diagnóstico del párkinson y, por otro, a la progresión de la enfermedad, para que eso conlleve tener un tratamiento más preciso”, apunta la doctora Almarcha, e insiste en que, “aunque a día de hoy, por desgracia, todavía no existe un tratamiento curativo” para el párkinson, “sí hay muchos tratamientos sintomáticos, que ayudan a mejorar la calidad de vida de los pacientes”, hasta el punto de poder llevar “una vida prácticamente normal, en muchos de los estadios”. “En la fase inicial de la enfermedad, disponemos de medicación oral, pero luego hay bombas de infusión continua, cirugía… Y, pese a que no son tratamientos curativos, sí que ayudan a manejar los síntomas”, destaca la neuróloga, quien considera que “todo esto será una revolución cuando haya un tratamiento curativo”, y “pueda detectarse un párkinson a gente que aún no ha manifestado síntomas de la enfermedad”. “En esos casos, podrá evitarse el desarrollo de toda la neurodegeneración que luego se produce”, estima.

“Mucha gente se preguntará: '¿Para qué quiero saber si voy a desarrollar párkinson si, a día de hoy, no hay un tratamiento curativo?”, plantea la doctora Almarcha. “Cierto es que este punto todavía no lo tenemos, pero gracias a lo rápido que van los algoritmos, y a la capacidad de información y datos que son capaces de recoger, esto nos permitirá crear modelos predictivos de la evolución de equis paciente (si va a empeorar, si determinado tratamiento no le está yendo bien...), aparte de los predictivos de riesgo”, apunta la neuróloga, quien especifica que, “dentro de estos modelos predictivos”, se están incluyendo “genética, registros de imágenes, bases de datos...”. “Hay una base de datos muy grande, denominada Coppadis y liderada desde A Coruña por el doctor Diego Santos [neurólogo del Chuac], que nuestro equipo ha aportado a AI-Prognosis”, desvela, antes de insistir en que “la IA puede ser una herramienta útil” , tanto para los pacientes de párkinson, como para los profesionales médicos implicados en el abordaje de esa dolencia neurodegenerativa, la segunda más prevalente.

“Este proyecto tiene un panel de cocreación con pacientes de párkinson de diferentes países (Suecia, Alemania, etc.), a los que ya se les está preguntando qué creen que les puede aportar o qué beneficios piensan que pueden tener este tipo de aplicaciones. Es decir, hay una parte activa del paciente para el desarrollo de esta IA, y en eso quiero insistir también en la charla de hoy. La IA es una herramienta útil para ellos, y para nosotros también. A mí, como neuróloga, también me ayudará mucho porque me ofrecerá un registro de sobre cómo mis pacientes han estado en el último mes y, a partir de ahí, podré también sacar conclusiones o tomar decisiones”, explica, y concluye: “La IA es una herramienta de ayuda, no creo que, de momento, vaya a cambiar la forma en que se trabaja. Seguirá siendo el médico el que tome las decisiones, pero sí nos puede dar unos datos más fiables y más en tiempo real que nos ayuden a optimizar los recursos y la forma en que se atiende a los pacientes”.

En términos similares se manifiesta el físico gallego Jesús Silva, investigador de la Fundación CIEN y cofundador de la empresa Qubiotech, con sede en A Coruña, quien detalla que “lo que busca” su proyecto, “básicamente”, es “trasladar herramientas ‘de cuantificación’ , de imagen, que se llevan utilizando desde hace mucho tiempo en investigación” y que “son realmente útiles”, pero que “el clínico no usa” debido a que “son muy complejas o le requieren demasiado tiempo”. “Lo que intentamos nosotros es buscar la fórmula, el ‘empaquetado’ y las mejores herramientas, para trasladar este conocimiento y este ‘mejor hacer’ a la clínica”, apunta Silva, acerca de “la idea detrás de Qubiotech”.

“Por cómo es nuestro proyecto, tan clínico, nos interesa mucho qué opina el paciente sobre esto, es decir, cómo se siente cuando su información es tratada con IA; o, de cara a la comunicación médico-paciente, cómo le gustaría trasladar los resultados de ese tipo de procesamientos… En definitiva, cuál es la mejor manera de que el paciente sea partícipe del proceso diagnóstico incluyendo estas herramientas de IA”, continúa Silva, quien insiste en que “ninguna” de esas herramientas, “en general, busca sustituir al médico”. “Lo que pretenden es ayudarle o que pueda tener más y mejor información para él tomar una decisión”, hace hincapié, antes de reconocer que, “en el mundo en el que estamos, vemos la IA como algo muy diferente a lo que verdaderamente es en la aplicación clínica”.

El físico gallego Jesús Silva, investigador de la Fundación CIEN y cofundador de Qubiotech, durante una conferencia. / Cedida

“A un paciente a lo mejor le dices IA y piensa en el ChatGPT, y lo que se aplica en la clínica no tiene absolutamente nada que ver con esto, de ahí la importancia de explicarle qué son estas herramientas para que pueda confiar en ellas”, señala el cofundador de Qubiotech, empresa nacida “de una transferencia de tecnología del Hospital Clínico de Santiago, entre finales de 2014 y principios de 2015”. “Hoy contamos con un equipo de I+D, y apostamos mucho por el desarrollo propio de nuestros productos, aunque después nos apoyamos en hospitales de referencia para validar esas herramientas en la clínica, así como para explicar a los médicos qué hacen y cuál es la mejor manera para recibir sus resultados y que les sean lo más valiosos posibles”, expone. “Comercializamos ya 3-4 productos para el diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas, que cubren varias modalidades de imagen: uno para resonancia magnética, otro para tomografía por emisión de positrones (PET) y dos más para SPECT, uno muy enfocado en párkinson, y otro en epilepsia”, refiere.

“El rol de nuestras herramientas de IA en el diagnóstico es poder dar a los médicos mucha más información de las pruebas de imagen de la que tendrían en el proceso tradicional. Una información que se vuelve más relevante cuanto más difícil es el caso. En el párkinson, suele ser en las etapas más tempranas, en las que no se ven signos clínicos, todo es más cercano a la normalidad y llegar a un diagnóstico resulta más difícil. Ahí es donde estas herramientas pueden marcar, realmente, la diferencia”, concluye.

Suscríbete para seguir leyendo