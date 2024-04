María Pita, tema de pregunta en ‘Saber y ganar’

Participar en el concurso televisivo Saber y ganar, presentado por el imperecedero Jordi Hurtado, no está a la altura de cualquiera, ya que hay que someterse a una serie de pruebas que requieren tanto de una amplia cultura como de la tranquilidad necesaria para no equivocarse con la respuesta. En la emisión de ayer se preguntaba a una participante quién fue la mujer que defendió A Coruña del ataque de los ingleses al grito de “¡Quien tenga honra que me siga!” y sin dudarlo contestó que fue María Pita, lo que revela que acudió al programa bien preparada.