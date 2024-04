“El verdadero arte del humor está en lograr la risa tratando un tema muy delicado”

El cómico y guionista Galder Varas desembarca el próximo 2 de mayo en el Encuentro Mundial de Humorimo para presentar su espectáculo Esto no es un show, en el que mezclas sus textos cargados de humor con un juego con el público a través de la improvisación. Varas ofrecerá una doble sesión del espectáculo en el teatro Colón, con las entradas ya agotadas. “Jugar con la improvisación es atrevido y supongo que arriesgado en cierta medida, pero ahí está la magia, en ver a quién te puedes encontrar”, comenta el cómico vasco.

Si esto que presenta no es un show. ¿Qué es?

Lo llamé así porque no sabía lo que hacer. Yo no podía decir que es un show, porque estaba empezando. Además, aparte de la parte de monólogo, hay una parte de improvisar con el público. Igual la gente viene con más expectativas de las que debería tener, entonces para curarme digo que esto no es un show y así no engaño a nadie.

Y ahora que ya ha actuado en numerosas ocasiones con este espectáculo, ¿Le podría poner otro título?

Ahora después de tanto tiempo, creo que es la esencia. Cuando me sienta preparado, a lo mejor dentro de un par de años, hago otro y lo llamo esto sí es un show.

¿Es atrevido jugar con la improvisación?

Es atrevido y supongo que arriesgado en cierta medida, pero ahí está la magia, en ver a quién te puedes encontrar.

Se habrá encontrado de todo.

Sí, sí, además cambia mucho de una provincia a otra.

¿Le da juego el publico gallego?

La verdad es que sí. Normalmente en el norte la gente es un poco más cortada. Pero dentro de lo que es el norte, yo pensaba que los gallegos iban a ser más cortados, pero no. En realidad me sorprendió bastante la última vez que estuve ahí.

¿Estamos abiertos a que se metan con nosotros?

Sí, por supuesto. Los gallegos tienen un buen sentido el humor.

Pero a veces se cae en tópicos al bromear con los gallegos: la vida rural, el acento, la droga...

La droga nunca falla. Estáis en el imaginario colectivo. Estáis compitiendo con lo valencianos, pero desde hace unos años el tópico de las drogas lo están ganando los gallegos. No sé por qué, pero eso está muy asumido. Pero son tópicos, de los vascos dicen que no follamos.

¿Le ha jugado malas pasadas la improvisación?

Por supuesto. No suele pasar, pero de vez en cuando empiezas a interactuar con alguien y te das cuenta de que esta persona no quiere. También porque la gente es muy mala. Hay gente que va al espectáculo y no quiere hablar ella, levanta la mano y quieren que hables del amigo, un poco para putearle. A veces sale bien, pero otras a esta persona no le hace gracia ninguna.

Debe analizar mucho las caras desde el escenario.

Eso es lo más importante, fijarte un poco. Siempre cojo a dos o tres que yo no sé si quieren hablar o no, pero lo hago al azar. Y luego hay gente que cuenta cosas y te apetece interactuar.

¿El humor tiene que ser inteligente?

Pues no necesariamente, la verdad. El humor se puede hacer o no con inteligencia, pero realmente es un poco subjetivo lo que te puede hacer gracia o no. Puede hacer gracia simplemente la cara de una persona o cómo habla, y ahí no hay inteligencia. Hay muchas fórmulas para hacer humor y hay estructuras y hay muchas técnicas, pero lo más importante es que te fijes en si el público se está riendo o no.

¿Le pone límites a su humor?

Yo no, la verdad, tampoco me meto en muchos jardines. No creo que haya un límite del humor, hay límites del buen gusto. El verdadero arte del humor está en lograr que la gente se ría tratando un tema muy delicado o que pueda herir sensibilidades y por un momento olvide lo trágico o incómodo que es este tema o lo incómodo, que creo que es muy difícil y es el verdadero arte de hacer humor.

¿Hay algo que le ponga nervioso sobre el ?

Sí, claro. Hay veces que a lo mejor alguien quiere interrumpir. A mí me da igual cuando es una o dos veces, pero hay gente que es muy pesada, que quiere decir algo todo el rato y me pone muy nervioso. Yo me lo pongo muy difícil porque tengo poca capacidad de atención, se me olvidan muchas cosas. Cuando me distraen me pongo muy nervioso. Y siempre lo digo pero la gente se ríe. Se me juntan las distracciones con lo que estoy contando y con las voces que yo tengo en mi cabeza, y esto puede salir muy mal.

¿Tiene voces en su cabeza?

Las voces que me dicen lo que estoy pensando, qué puedo decir, hasta dónde puedo llegar con un tema. A veces me vuelvo loco encima del escenario porque tengo demasiados estímulos.

¿Y si de repente suena un móvil?

Eso me pone más nervioso porque encima sabes que está molestando al de al lado. Si es importante, lo puedes hacer fuera. Ahí es donde entra el límite de la buena educación.

Suscríbete para seguir leyendo