La Policía atribuye a un niño con un juguete la alarma por una escopeta en la ronda de Nelle, en A Coruña

Efectivos de la Policía Local y de la Nacional acudieron en torno a las 10.00 horas de este jueves a la zona del edificio ocupado del 120 de la ronda de Nelle, después de que un aviso vecinal alertaba de que había un joven paseando con una escopeta de balines, pero los agentes no realizaron detenciones, y fuentes del 092 indican que no se produjo ningún incidente. Consideran que la alarma se debió a "un niño con arma de juguete" al que los vecinos vieron jugando en la acera. Desde la Policía Local señalan que "no llegó a haber nada", aunque puntualizan que no pudieron comprobar si la incidencia "era cierta o no". Fuentes vecinales consultadas por este diario afirman que no tuvieron conocimiento del incidente.

El 092 defiende que el suceso "no tiene nada que ver con los pisos ocupa", y, aparte de que el joven paseaba por la zona, no hay ninguna prueba que lo vincule con el edificio ocupado del 120. Fuentes de los vecinos de la zona sí señalaron a este diario que en la acera del inmueble y los portales próximos se encuentran toxicómanos cuya presencia relacionan con los pisos ocupados y reclaman más presencia de las fuerzas policiales.

El edificio, en el que hace poco apareció un cadáver, ha recibido reiteradas visitas de la Policía Local. Una fuente de este servicio indicó a este diario en noviembre que “estamos continuamente pasando por allí para ver lo que hay, comprobando qué pisos están ocupados y si hay menores”. Según el servicio, esto se produce para “velar por la seguridad del edificio”, en el que los pisos “están todos” ocupados, pero no se producen desalojos. El año pasado se retiraron toneladas de residuos del inmueble, y lo inspeccionaron bomberos y técnicos municipales.

El Ayuntamiento se encargará de manera subsidiaria (esto es, cargando el coste en los dueños) de realizar “medidas de seguridad” para revertir las deficiencias del inmueble. El Concello decretó esta medida el pasado día 7 de febrero, después de que los propietarios no atendiesen a sus requerimientos de hacerlo.