“Una emoción no es un argumento: que tú sientas algo no lo convierte en verdadero”

Félix Ovejero es profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona, además de escritor y articulista. Ha sido crítico con el independentismo catalán y derivas de la izquierda que considera irracionales, como la asunción del nacionalismo. Este jueves estuvo en A Coruña para impartir la conferencia Comprometer el pensamiento. Comprometer la vida, en el ciclo Repensar la buena vida, con el que la Fundación Paideia ha explorado en los últimos meses cómo plantear una existencia “digna de vivirse para la mayoría de seres humanos”.

¿En qué sentido habla de compromiso? ¿En el intelectual?

La buena vida se ejerce, no se invoca. Los intelectuales han jugado un papel patético, con sus servilismos y cobardías. La idea es rescatarlos, acompasar las creencias sobre cómo organizar nuestra vida colectiva con la propia vida, y que estas ideas sean las mejores, no porque lo asumamos a priori sino porque lleguemos a ellas con el mejor método. Es muy difícil distinguir los discursos de calidad. Reclamo escuchar información que nos incomode, y, si tus ideas se acompasan con tu salario, desconfía de ellas.

¿Por qué asumir este esfuerzo?

Va a ser más costoso, mi vida no es cómoda: no soy ningún héroe en Cataluña, y me resultaría más barato tener otras ideas. Pero el asidero nunca será un interés, sino un principio moral de autonomía a la hora de gestionar la propia vida. Cernuda decía que hay “quienes dejan que la vida les viva, también hay otros que imponen a la vida dirección y sentido”. Y políticamente hay que manejarse con incentivos, no puedes decir a la gente “sed buenos”.

Los seres humanos tenemos sesgos, derivas emocionales que apartan de esta reflexión racional...

Pero también somos capaces de reconsiderar nuestra propia trama. La idea de emancipación es liberarnos de las ataduras que nos constituyen. Nosotros no percibimos el infrarrojo o el ultravioleta, pero construimos teorías sobre ellos. Somos bestias egoístas y mezquinas en muchos aspectos, pero lo hemos corregido.

¿No parten todos los sistemas éticos y morales de axiomas?

Como decía Camus, yo estoy en la izquierda, pero si la derecha demostrara que tiene razón allí me encontraría. Hay que estar dispuesto a revisarlo todo a la luz de los mejores argumentos, con disposición de escuchar y atender, sin asumir que los que tienen otras ideas mienten. Si es así, la conversación es imposible.

¿Por qué acusa a los intelectuales de deshonestidad intelectual?

En el macartismo [un periodo de caza de brujas de los sospechosos de comunismo en Estados Unidos] el 9% de los humanistas de la universidad afirmaron que no se atreverían a expresar en público sus ideas; hoy esto ocurre en el 34%, según un estudio empírico en universidades norteamericanas. Hay servilismo ante los proyectos políticos. He visto a las mismas personas estar en contra de la amnistía y cambiar de opinión porque su salario estaba en esto. Y acaban convencidas: somos máquinas de disculparnos a nosotros.

¿Y la población, en general, busca la verdad?

No. Cuando salió el autobús de Hazte Oír [con los lemas “les niñes no existen” y “las mujeres no tienen pene”], hasta el día antes, todos los españolitos habían asumido que su vida estaba construida en un supuesto empíricamente verificado de que hay dos sexos. De un día para otro le dicen que eso no solo es falso, sino que hay que prohibirlo. ¡Y sale a la calle y quiere prohibir lo mismo que él pensaba hace diez minutos! Esos fenómenos de coacción colectiva son inquietantes. Hay que tratar, como decía Sabina, de que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena.

¿Cree que ese discurso que diferencia el género de la biología no se acepta por convicción?

Es por la presión del grupo. Y, aunque hubiese sido al servicio de la causa más noble, si piensas que la tierra es redonda porque lo cree todo el mundo por aquí, pues no. Eso es estar pegado a la tradición o a la inercia.

Usted ha acusado a la izquierda por apartarse de la razón.

La situación ahora es: una idea me ofende, por lo tanto debe prohibirse. Hace cincuenta años, que dos tíos se besaran por la calle ofendía, pero hay que revisar las propias emociones. Una emoción no es un argumento, y puede ser cribada racionalmente para ver si tiene justificación. El tipo que le pega a su mujer, la mata porque era mía, está apelando a la emoción. Que tú sientas algo no lo hace verdadero.

Critica el nacionalismo.

Me parece profundamente reaccionario en el sentido genuino, reacciona contra la idea de la revolución francesa: una comunidad de ciudadanos libres e iguales comprometidos en la defensa de sus libertades.

Hay gente que defiende que la idea de nación es útil para crear comunidades prósperas.

Sí, pero solo eres igual entre los tuyos. El que no comparte tu identidad no forma parte de tu comunidad. En la ciudadanía todos somos iguales. Un tipo que viene de África, si es ciudadano de pleno derecho, es igual a mí: yo no soy dueño de esto porque estaba unos minutos antes que él. La comunidad de identidad es excluyente por definición, en base a supuestos absolutamente metafísicos.

También ataca la amnistía.

Las leyes de un país las ha estado negociando un delincuente huido de la justicia cuyo objetivo es destruir ese país. En el republicanismo ningún poderoso puede gobernar como si el país fuera suyo, sino que todos estamos sometidos a las leyes. La amnistía transmite la impunidad de un delincuente, al que parece que deberíamos pedir perdón, cuando él quiso levantar una frontera que excluía a un montón de españoles. Yo aquí [en A Coruña] tengo los mismos derechos que tú en Barcelona. No hay nada más comunista que el territorio político, todo es de todos sin que nadie sea dueño de parte alguna. ¿Qué nos parecería levantar una frontera y expulsar a todos los extremeños? Pues eso es la idea del derecho de autodeterminación.

¿Cómo ve el proyecto europeo?

No soy nacionalista español: cualquier ampliación de fronteras en aras de la justicia y la democracia es ampliar nuestro foco de ciudadanía. Europa sería deseable, pero tiene que convertirse en un espacio genuino de redistribución y voto, no un tironeo entre naciones políticas.

