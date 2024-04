Los usos pendientes de los muelles de A Coruña: “Se está demorando”

La concesión a la Fundación Marta Ortega Pérez para ocupar el muelle de Batería un mínimo de seis años —hasta nueve con prórrogas— ha reabierto el debate en torno a los usos que los terrenos de la fachada marítima de la ciudad, propiedad del Puerto, deben tener cuando en ellos desaparezca la actividad portuaria. Este es uno de los principales asuntos que han de debatir y acordar las administraciones, una tarea a la que aluden desde hace años pero que aún no han concretado y que, en opinión de profesionales del urbanismo y la arquitectura, “se está demorando”. Concuerda con ello el ingeniero y profesor de Urbanística Carlos Nárdiz, quien durante el primer mandato de Inés Rey dirigió el equipo de la Universidade da Coruña que redactó las Líneas Estratégicas para la Reordenación del Espacio Portuario Interior con vistas a la liberación de los terrenos que dejarán de tener ese uso. “Si la definición del borde litoral no se acomete con ambición y generosidad, será un proyecto fracasado”, advierte.

Nárdiz, que reclama la presentación de un “plan director de definición de usos futuros”, dirigió aquel “amplio estudio” por encargo del Concello a la UDC, pero una vez concluido “no hubo más relación”, por lo que desconoce si las propuestas recogidas han sido tenidas en cuenta por el Gobierno local u otras administraciones. “No volvimos a saber nada”, afirma. Entre las líneas estratégicas a corto, medio y largo plazo que aquel equipo exponía para los muelles estaban la habilitación de Calvo Sotelo para acoger cruceros (que atracarían también en Trasatlánticos); actividades deportivas, hosteleras y culturales en este muelle y en Batería; y la construcción de una estación marítima y la demolición de naves en esta zona, la 1.

En la zona 2 el documento apostaba por el mantenimiento de la actividad económica en San Diego, donde se rebajaría la edificabilidad (para viviendas y equipamientos comerciales) respecto a lo que permite el plan general de 2013; crear dotaciones en la actual estación de mercancías; crear áreas verdes en los muelles del Este y Petrolero; construir una conexión peatonal desde Os Castros con los terrenos portuarios; y nuevos accesos al puerto, que, entre otras medidas, suponía la creación de glorietas o el derribo del viaducto de Linares Rivas.

Nárdiz recalca que las propuestas de su estudio no se enfocan solo a la reordenación de la fachada marítima, sino que tienen mayor alcance. “Creo que hay un equívoco respecto a la transformación de los bordes portuarios: no son solo los bordes, sino que se trata de un proyecto de ciudad que incluye la avenida do Porto, Linares Rivas, los accesos a la propia ciudad y al puerto... La transformación de la fachada es un proyecto en el que hay que ser ambicioso, no se puede reducir al borde litoral ni a lo previsto en los convenios. Si no se acomete con ambición y se queda solo en los muelles y en las aperturas que se hacen ahora, es un proyecto fracasado”, defiende.

El ingeniero señala que la ocupación de parte de Batería por parte de la fundación de la presidenta de Inditex “encaja” con lo que proponía el estudio de la UDC para esa zona portuaria. En consonancia con lo expresado este miércoles por la alcaldesa, Inés Rey, considera que la actividad de la entidad no debería condicionar el diseño de los terrenos del puerto: “La fundación tendrá su opinión, pero no la expresará a través del futuro consorcio público que definirá los muelles. En todo caso, dependerá de lo que quiera hacer en el futuro: si quiere tener una edificación permanente en Batería, podría condicionar el diseño”.

Carlos Nárdiz también incide en que el plan director de usos que reclama para los muelles debe incluir “todas las obligaciones de las administraciones, cuya responsabilidad ahora no existe”. “Se está demorando demasiado, y nuestro estudio fue una base importante”.

Tras la comisión municipal de la fachada marítima celebrada este mes, se informó de que Gobierno local mantuvo conversaciones con la Xunta y el Gobierno central por los muelles, con la previsión de que en unos dos meses se pueda alcanzar una primera propuesta de acuerdo entre las administraciones.

