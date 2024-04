Defensa do Común pide paralizar la concesión a la Fundación Marta Ortega y redefinir el uso del muelle

El colectivo Defensa do Común reclama considerar “paralizados todos los posibles otorgamientos de concesiones” en los muelles de Batería y Calvo Sotelo hasta que no se defina una nueva ordenación urbanística y de usos. Aunque no consideran que la concesión a la Fundación Marta Ortega en Batería sea ilegal, creen que “no se ajusta” a lo previsto en el plan general y a los acuerdos sobre los muelles firmados en 2004.