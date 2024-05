A Deputación impulsará todo o ano actividades de homenaxe a Luísa Villalta

Unha gala no teatro Colón o15 de maio, conducida por Yolanda Castaño e Dores Tembrás dará inicio á programación da Deputación para render homenaxe a Luísa Villalta, a autora á que se adica este ano o Día das Letras. Janet Novás, Mercedes Peón, Elena Vázquez Ledo, Hugo Gómez-Chao, Adriana Aranda e Eva Vieites interpretarán temas musicais e actuacións baseadas no prólogo de A música reservada, o primeiro poemario de Villalta. Na función tamén intervirán o cuarteto de arpas célticas Lulavai e a Orquestra Infantil da Sinfónica de Galicia.

Ao longo deste ano se realizarán ademais vinte obradoiros en centros de Primaria e Secundaria da provincia sobre Luísa Villalta que farán especial fincapé na perspectiva de xénero. En Santiago xa comezou un obradoiro de e escritura creatival.

Exemplares de obras

En dezasete localidades haberá outras tantas contadas infantís, nas que se repartirán exemplares de Tinta do mar, a biografía de Villalta asinada por Polo Correo do Vento e ilustrada pola artista plástica Tania Solla. Tamén se distribuirá a novela As chaves do tempo nas actividades organizadas en bibliotecas e axencias de lectura da provincia.

A programación da Deputación inclúe a realización dunha peza audiovisual sobre a vida ea obra de Villalta na que participarán persoas que a coñeceron. O vídeo será accesible posteriormente na web do organismo provincial. Outra das iniciativas previstas será a convocatoria da sexta edición do Premio Luísa Villalta para proxectos pola igualdade.