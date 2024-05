Incautación masiva de materiales para tatuar en color en A Coruña, prohibido desde el año pasado

Desde hace varios meses, en España es ilegal hacer tatuajes en color. El motivo es la ausencia de una marca de tinta homologada por Sanidad con la que poder trabajar legalmente. Una anomalía que solo se da en este país dentro del conjunto de Europa, y que tiene en el limbo a muchos profesionales del tatuaje especializados en color, que han tenido que limitarse al negro y gris. La cuestión, muy comentada en círculos del sector, pero que pasó desapercibida para la opinión pública —debido, entre otros elementos, a la ausencia de sindicatos u otras entidades de velen por los derechos de tatuadores y piercers (perforadores)—, saltó a la palestra ayer, tras la incautación, por parte de la Guardia Civil, de miles de agujas y botes de tinta en la comarca de A Coruña.

La Guardia Civil ha inspeccionado un total de 23 locales de tatuaje, micropigmentación y piercing en A Coruña, Arteixo, Oleiros, Culleredo, Betanzos, Sada y Miño, en un operativo especial que ha concluido con 8.101 agujas y tintas de tatuaje intervenidas, dos personas investigadas y decenas de denuncias por infracciones de la normativa en materia sanitaria, de salud pública y contrabando, protección de datos y seguridad ciudadana o extranjería, según informa la Patrulla Fiscal y Fronteras de A Coruña, que ha desarrollado esta intervención en colaboración con el Destacamento de Fiscal y Fronteras del Puerto de A Coruña. En esta actuación la Guardia Civil se ha incautado, además, más de 2.500 euros en billetes falsos y cantidades menores de droga.

La investigación de la denominada operación Ospyl se inició el día 5 de febrero al tener conocimiento los efectivos de ambas unidades de la “posible importación de productos usados” en este tipo de negocios, eludiendo, precisan, “los correspondientes trámites aduaneros”. Algunas de estas incautaciones tienen que ver con la prohibición de emplear tintas de color no homologadas —ninguna lo está en el mercado español en este momento— que trae de cabeza al sector desde que se retiró la homologación a la única marca que disponía de ella. “La homologación la tiene la marca que paga la tarifa. Estamos hablando de muchos miles de euros cada tono de color. Igual cada color tiene 150 tonos. Es inasumible”, reprocha una profesional coruñesa, especializada en técnica a color, que ha visto bajar considerablemente su volumen de trabajo en los últimos meses. “Es el único país en el que pasa esto. No entendemos por qué Sanidad no quiere acogerse a la normativa europea común de tintas. Estamos jodidos, no hay ninguna ayuda a la que puedas optar, no tenemos derecho a paro ni a nada”, cuenta esta profesional, que ha optado, como otros compañeros, por buscar estudios en Portugal o Francia donde ejercer su actividad.

Algunas de las tintas incautadas en este operativo, comentan, responden a esta coyuntura. Los profesionales aseguran que el elevado coste de las tarifas que exige Sanidad para obtener la homologación provoca que las marcas desistan en el trámite. “No es una cuestión sanitaria. Queremos meter la mejor tinta en la piel de nuestros clientes, pero para eso necesitamos que las homologuen”, asevera. La Agencia Europea de Sustancias Químicas recomendó prohibir los pigmentos de ciertos colores de tinta para tatuar, básicos en una importante gama de colores. La mayoría de marcas, defienden, ya se han adaptado a los nuevos estándares.

Contra las malas prácticas

Los propios profesionales del sector defienden su derecho y su afán de trabajar en las mejores condiciones de salubridad posibles en sus estudios. Sus responsables denuncian que algunos locales no cumplen estas normativas, en perjuicio de todos los demás. “Estamos viendo que se hacen ofertas a precios bajísimos por dos o tres tatuajes. Si tú tienes materiales de calidad, es imposible que puedas tatuar a precios tan bajos”, comentan. Los piercings, pendientes y otras perforaciones no escapan tampoco a estas trampas.

“Es obligatorio poner piezas de titanio en primera puesta. El acero hace años que está prohibido. Sabemos que hay gente poniendo pendientes de acero diciendo que son de titanio, porque el precio es mucho menor. Es una locura”, protestan. La falta de productos homologados, alertan otros profesionales, puede empujar a los tatuadores a realizar su actividad en sus casas ante la falta de alternativas y para esquivar estas redadas, en perjuicio de medidas sanitarias y de higiene que sí garantizan los estudios.

